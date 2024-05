Premier League, restanțe etape 34. Radu Drăgușin e titular în Tottenham – Manchester City. Echipele de start

Ziua de marți aduce un meci extrem de important pentru configurația finală a clasamentului din Anglia. Tottenham – Manchester City este primul meci jucat, dintre restanțele etapei 34 din Premier League. La fel ca meciurile de marți, respectiv Man. United – Newcastle și Brighton – Chelsea, meciul nu s-a putut juca din cauza semifinalelor FA Cup.

Meciul care va atrage toate privirile fanilor fotbalului, în acest început de săptămână, este Tottenham – Manchester City. Este prima partidă dintre restanțele etapei 34 din Premier League și cea mai importantă. Duelul de pe Tottenham Hotspur Stadium este unul care îi pune într-o situație delicată pe .

Suporterii lui Tottenham nu știu dacă să spere într-o victorie care să le păstreze vii speranțele la locul 4, înaintea ultimei etape sau să vrea să piardă. Un succes al lui City i-ar aduce pe cetățeni extrem de aproape de titlu, pe care aceștia i l-ar sufla lui Arsenal. Între fanii lui Tottenham și cei ai “tunarilor“ există o rivalitate profundă, iar un eventual campionat câștigat de oamenii lui Arteta ar fi un adevărat dezastru pentru suporterii lui Spurs.

Pe de altă parte, contra lui Liverpool i-a adus pe elevii lui Postecoglou la doar cinci puncte în spatele locului care duce în grupele UEFA Champions League. Cu un succes contra lui City, ar rămâne doar două puncte diferență. Asta în condițiile în care, în ultima etapă, Aston Villa are o deplasare infernală la Crystal Palace, iar Tottenham joacă la Sheffield, echipă deja retrogradată.

O eventuală înfrângere contra lui City i-ar expune pe londonezi riscului de a termina chiar și pe locul 7 campionatul! Asta deoarece la pândă stau Newcastle și Chelsea. “Coțofenele“ joacă miercuri, pe Old Trafford, restanța cu un Manchester United aflat în derivă, în timp ce trupa lui Pochettino joacă tot miercuri la Brighton.

Cine transmite la TV restanțele etapei 34 din Premier League

Înaintea rundei finale din weekend, mijlocul săptămânii vine cu trei partide care nu aveau cum să fie ignorate de difuzorii Premier League din România. Toate partidele vor fi transmise pe canalele Digisport, Prima Sport și Orange Sport.

Și pe site-ul FANATIK.ro puteți găsi cele mai tari faze în format LIVE VIDEO. Vă ținem la curent și cu clasamentul actualizat și alte informații cheie despre lupta pentru titlu și locurile europene.

Program și clasament Premier League

Marți, lucrurile sunt simple pentru fanii fotbalului englez. Se joacă doar un meci, de la ora 22:00. Miercuri, în schimb, partidele lui Manchester United și Chelsea se suprapun.

Marți, 14 mai

ora 22:00 Tottenham – Manchester City (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Miercuri, 15 mai

ora 21:45 Brighton – Chelsea ( Orange Sport 2 )

Brighton – Chelsea ( ) ora 22:00 Manchester United – Newcastle (Digisport 2, Prima Sport 3, Orange Sport 1)

Clasament Premier League

Cote pariuri la restanțele etapei 34 din Premier League

Casele de pariuri nu îi dau aproape nicio șansă lui Tottenham la victorie în meciul cu Manchester City. Susținută mai ales de rivalii de la Arsenal, echipa lui Postecoglou are cota 7,00 să câștige meciul cu City! Remiza este cotată cu 5,50, iar o victorie a campioanei en-titre are cota 1,38.

În ceea ce privește meciurile de miercuri, cota lui Chelsea pentru un succes la Brighton este 2,02. Remiza este cotată cu 4,05, iar un succes al gazdelor are cota 3,25. Manchester United are 2,67 să o bată pe Newcastle, remiza este cotată cu 4,05, iar un succes al “coțofenelor“ are cota 2,35.

Tottenham – Manchester City, Manchester United – Newcastle și Brighton – Chelsea, live stream, 22:00, Digisport, Prima Sport, Orange Sport

Cei mai mari suporteri ai lui Spurs sunt, la meciul de marți, fanii Arsenal. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că Tottenham înfruntă o echipă a lui Guardiola care se transformă într-un adevărat monstru, în final de sezon. City are șapte victorii consecutive în Premier League, iar runda trecută s-a impus cu 4-0 la Fulham.

Presiunea este mare pe Tottenham, însă, care păstrează speranțe la locul de UCL, însă ar putea să cadă dramatic în clasament. Dacă reușesc să își câștige meciurile, Newcastle și Chelsea pot veni la doar trei puncte de Spurs înaintea ultimei etape, în condițiile în care ambele ar avea golaveraj superior. În caz de egalitate de puncte, s-ar face clasament în trei, cu departajare în funcție de golaveraj, iar Spurs ar termina pe locul 7!