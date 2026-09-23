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Tottenham se află pe ultimul loc în Premier League, după un : 2 puncte în 5 meciuri. Totuși, problemele londonezilor nu sunt doar pe planul sportiv. Încă un sponsor a decis să rupă contractul.

Un nou sponspor se desparte de Tottenham

Rezultatele îngrijorătoare ale echipei lui Roberto De Zerbi i-a convins pe conducătorii sud-coreeni de la Sidiz să nu mai colaboreze. Firma care se ocupă cu fabricarea scaunelor ergonomice premium, aflate în baza de antrenament și în lojele lui Tottenham, a activat clauza de reziliere a contractului, începând cu luna octombrie.

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Astfel, londonezii rămân doar cu trei parteneriate puternice: AIA, Betano și Kraken. Printre sponsorii cu un impact mai mic se numără și Stanley, CocaCola și Monster.

Tottenham nu este la prima despărțire de un sponsor în acest an. În vară, Kumho Tyre, unul dintre cei mai vechi sponsori ai echipei (din 2016), a decis să nu mai colaboreze cu englezii.

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Deși Tottenham a semnat 8 noi contracte de sponsorizare în vara acestui an și le-a reînoit pe cele cu Cadbury și HP, clubul a pierdut o sumă uluitoare. Echipa din Premier League câștigă din sponsorizări cu aproape 50% mai puțin față de acum 2 ani.

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”În ultimii trei ani, valoarea sponsorizărilor lui Tottenham a scăzut de la 49,3 milioane de lire sterline în 2024 la 29,8 milioane de lire sterline în 2026”, a spus Sean Connell, potrivit .

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Principalul motiv pentru care sponsorii se delimitează de echipă sau investesc din ce în ce mai puțin este lipsa rezultatelor. Tottenham se află pentru al treilea sezon consecutiv în a doua parte a clasamentului din Premier League. Mai mult, după ce în 2025 a câștigat Europa League, echipa nu a mai obținut rezultate notabile în cupele europene.

În ultimii ani, clubul și-a vândut principalele vedete: Heung-Min Son și Harry Kane. Acest lucru a contribuit la lipsa de atractivitate a echipei pentru sponsori.

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Tottenham este măcinată de probleme

Decăderea lui Tottenham a început după un scandal ce a zguduit conducerea clubului. În 2023, principalul investitor al echipei, Joe Lewis s-a predat autorităților din New York, după ce a fost anchetat pentru 19 capete de acuzare, printre care fraudă imobiliară și declarații false.

Omul de afaceri le-ar fi dat ponturi prietenilor, angajaților și iubitelor sale cu informații private despre diverse companii. Joe Lewis le-ar fi împrumutat sute de mii de dolari pentru a cumpăra firmele respective. Patronul lui Tottenham și asociații săi au reușit să câștige milioane de dolari, profitând de informațiile privilegiate.

Joe Lewis a rămas la putere în clubul de pe White Hart Lane, prin intermediul ENIC Group, continuând să investească sume masive. Totuși, plecarea președintelui Daniel Levy, în septembrie 2025, după 24 de ani petrecuți la Tottenham, a fost sinonim cu regresul echipei.

În locul său, a fost instalat Peter Charrington și Tottenham a intrat într-o horă distructivă a schimbării antrenorilor. Succesorii lui Ange Postecoglu, Thomas Frank și Igor Tudor au eșuat lamentabil, aducând echipa în zona retrogradării. Croatul a obținut un singur punct în cele 5 meciuri de Premier League.

Cu 7 etape rămase până la finalul sezonului, Roberto De Zerbi a semnat cu Tottenham, pe o perioadă de 5 ani, și a salvat in-extremis echipa. Victoria din ultima etapă, contra lui Everton, 2-0, a asigurat prezența într-un nou sezon din Premier League.

În încercarea de a scăpa de naivitatea defensivei, familia Lewis a investit 366 de milioane de euro în transferuri: , Mateus Fernandes – 99 de milioane de euro, Savio – 87.7 de milioane de euro, Jan Paul van Hecke – 60 de milioane de euro, Tosin Adarabioyo – 11.6 milioane de euro.

În acest sezon, Tottenham arată dezastruos în apărare: 8 goluri primite în cele 5 meciuri disputate din Premier League. Echipa lui Roberto De Zerbi a primit 3 goluri de la Brentford și Aston Villa, și 2 goluri de la Newcastle.