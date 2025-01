Tottenham și-a aflat următoarea adversară din Cupa Angliei. Duel tare pentru Radu Drăgușin

Tottenham Hotspur . Echipa antrenată de Ange Postecoglou a jucat contra celor de la Tamworth, , dar partida a avut nevoie de prelungiri.

Tottenham și-a aflat adversara din şaisprezecimile Cupei Angliei. Duel tare pentru Radu Drăgușin

Tottenham Hotspur își continuă parcursul în Cupa Angliei, după victoria cu 3-0 obținută în fața celor de la Taworth. Radu Drăgușin a jucat 90 de minute în partida contra formației din al cincilea eșalon britanic, dar jocul s-a decis în reprizele de prelungiri.

ADVERTISEMENT

Autogolul lui Tshikuna și golurile marcate de Kulusevski și Johnson au scris istoria unei partide la care gazonul le-a dat mari bătăi de cap elevilor lui Ange Postecoglou.

În faza șaisprezecimilor, Tottenham va avea parte de un adversar de calibru. Aston Villa va fi viitoarea adversară a lui Radu Drăgușin din Cupa Angliei, formația antrenată de Unai Emery fiind clasată în acest moment pe locul 8 în Premier League.

ADVERTISEMENT

Gruparea de pe Villa Park a obținut calificarea în această fază a competiției prin victoria cu scorul de 2-1 în fața celor de la West Ham United. Partida este programată pe data de 8 februarie și se va juca într-o singură manșă, pe terenul celor de la Aston Villa.

Ange Postecoglou a tras concluziile după ce Tottenham a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de o echipă din liga a 5-a

Antrenorul lui Tottenham a vorbit la finalul partidei cu Tamworth, din Cupa Angliei, iar acesta a scos în evidență faptul că suprafața de joc nu s-a ridicat la nivelul competiției. De asemenea, Ange Postecoglou și-a lăudat elevii pentru faptul că au rămas calmi, în ciuda rezultatului de la finalul celor 90 de minute.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, țin să le dau credit celor de la Tamworth, au dat totul. Știam că va fi o după-amiază dificilă pentru noi, suprafața de joc ne-a pus probleme.

Este ușor să fii frustrat în astfel de zile, dar băieții și-au păstrat capul limpede și au persistat și, în cele din urmă, i-au învins.

ADVERTISEMENT

(n.r. Sunteți frustrat?) Nu, nu, principalul lucru este că ne-am făcut treaba și am trecut, fie că a fost vorba de 90 de minute sau de orice altceva. Am fi preferat să terminăm mai devreme, dar până la urmă am trecut în runda următoare și acesta este principalul lucru”, a declarat Ange Postecoglou, potrivit .

Tabloul complet al șaisprezecimilor din Cupa Angliei:

Manchester United – Leicester City

Leeds United – Millwall/Dagenham

Brighton – Chelsea

Preston/Charlton – Wycombe

Exeter – Nottingham Forest

Coventry City – Ipswich Town

Blackburn Rovers – Wolverhampton Wolves

Mansfield/Wigan – Fulham

Birmingham – Newcastle United

Plymouth – Liverpool

Everton – Bournemouth

Aston Villa – Tottenham

Southampton – Burnley

Leyton Orient/Derby – Manchester City

Doncaster – Crystal Palace

Stoke City – Cardiff City