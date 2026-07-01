Tottenham sparge banca pentru starul rivalei din Premier League! Acord pentru transferul de 108 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Tottenham a evitat cu mari emoții retrogradarea din Premier League, iar londonezii nu vor să se afle într-o situație similară și în următorul sezon. Așadar, după ce au plătit sume importante pentru Mateus Fernandes și Jan Paul van Hecke și i-au adus pe Marcos Senesi și Andy Robertson, care erau liberi de contract, cei de la Spurs s-au înțeles cu Newcastle United pentru transferul lui Sandro Tonali, în schimbul căruia vor achita peste 100 de milioane de euro.

Tottenham s-a înțeles cu Newcastle United pentru transferul lui Sandro Tonali

Tottenham a ajuns la un acord cu Newcastle United pentru transferul internaționalului italian Sandro Tonali. Londonezii ar urma să achite în primă fază 108 milioane de euro, dar suma ar putea crește până la aproximativ 117 milioane (100 de milioane de lire sterline) pe baza unor bonusuri, legate în principal de calificarea în UEFA Champions League, conform .

ADVERTISEMENT

Dacă mutarea se va finaliza, Tonali va deveni cel mai scump jucător din istoria lui Tottenham, depășind recordul stabilit chiar în această vară de portughezul Mateus Fernandes, pentru care londonezii vor plăti 98 de milioane de euro celor de la West Ham United. O altă mutare majoră a fost transferul lui Jan Paul van Hecke de la Brighton, în schimbul căruia cei de la Spurs au plătit 60 de milioane de euro.

În contextul achizițiilor importante din această vară, , care a evoluat foarte puțin după ce Roberto De Zerbi a fost numit pe banca grupării din Premier League. Fundașul român a semnat cu Tottenham în ianuarie 2024 și a strâns 48 de prezențe în tricoul londonezilor.

ADVERTISEMENT

Sandro Tonali, trecut controversat. Italianul a fost suspendat 10 luni

Tonali a evoluat în Italia pentru Brescia și AC Milan înainte de a fi achiziționat de Newcastle United cu 60 de milioane de euro în vara lui 2023. După doar câteva luni, acesta a primit o suspendare uriașă, de 10 luni, din cauza implicării în pariurile ilegale. Așadar, mijlocașul a ratat tot restul sezonului, dar și Campionatul European din 2024. După ce a revenit pe gazon, Tonali a fost un jucător esențial pentru „coțofene”, evoluând în 98 de meciuri în ultimele două sezoane.

ADVERTISEMENT

Acesta a marcat de 9 ori și a oferit 10 pase decisive în toate competițiile pentru Newcastle, care a terminat pe locul 12 în stagiunea recent încheiată, după ce în 2024-2025 ocupase locul 5. Italianul este al doilea jucător important care pleacă în această vară de la Newcastle, după .