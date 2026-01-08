Tottenham stă pe un butoi cu pulbere! Concurentul lui Radu Drăgușin a răbufnit la adresa conducerii și a fost susținut de coechipieri

ADVERTISEMENT

Cristian Romero, fundașul central al lui Tottenham, este supărat pe șefii grupării și nu s-a ferit să critice public modul în care aceștia gestionează momentele dificile.

Căpitanul lui Tottenham iese la atac. Mesajul tăios dat după meciul cu Bournemouth

Cristian Romero a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care le cerea scuze suporterilor, însă în același timp avea critici pentru conducătorii echipei, care în opinia sa au un comportament greșit de mai mulți ani. Doi dintre colegii săi, Pedro Porro și Richarlison, au apreciat postarea, semn că nu doar sud-americanul este supărat.

„Îmi cer scuze tuturor fanilor care vin după noi peste tot, care sunt mereu acolo și vor continua să fie. Suntem responsabili, nu există nicio îndoială în privința asta. Eu sunt primul responsabil. Dar vom continua să înfruntăm situația și să încercăm să schimbăm situația, pentru noi și pentru club.

În momente ca acestea, ar trebui să fie alții care să iasă să vorbească, dar nu o fac – așa cum se întâmplă de câțiva ani. Apar doar atunci când lucrurile merg bine și atunci spun minciuni. Vom rămâne aici, muncind, fiind uniți și dând tot ce putem pentru a schimba lucrurile. Mai ales în momente ca acestea, a păstra tăcerea, a munci mai mult și a merge mai departe împreună face parte din fotbal”, a scris Cristian Romero pe Instagram.

Tottenham, pe locul 14 în Premier League. Formația londoneză ar putea să fie implicată în lupta pentru retrogradare

După 21 de etape, Tottenham are 27 de puncte adunate și are un avans confortabil față de locul 18, ocupat de West Ham. În acest moment diferența de puncte este de 13 puncte. Radu Drăgușin nu a avut nici el parte de multe minute în acest sezon, astfel că jucătorul român nu a putut să-și ajute colegii.

El a avut o singură apariție în acest sezon, a fost introdus 5 minute în finalul partidei cu Crystal Palace, câștigate cu 1-0 de către trupa românului. Important de precizat că românul a fost accidentat din luna ianuarie a anului trecut și a revenit în lotul echipei de abia la finalul lunii noiembrie.

Suporterii l-au huiduit pe Thomas Frank după finalul partidei cu Bournemouth

Meciul cu Bournemouth a fost unul dramatic pentru Tottenham. Gazdele au reușit să obțină toate cele 3 puncte în minutul 90+5, după un gol venit din partea lui Antoine Semenyo. De altfel, acesta este așteptat să semneze cu Manchester City și partida cu Tottenham a fost ultima a sa pentru „cireșe”.

Suporterii lui Tottenham, care au făcut deplasarea, cât și pe antrenorul Thomas Frank, după fluierul final. Danezul, sosit în vară, ar dacă nu reușește să aibă rezultate mai bune cât de curând.