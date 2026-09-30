Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv

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Bun cunoscător al fotbalului din Polonia, Moraru a mai lucrat la Radomiak în trecut. Și Legia l-a curtat pentru rolul de director sportiv în urmă cu 4 ani, în urma rezultatelor excelente pe care le-a avut în Ekstraklasa. Cu Moraru în conducere, Radomiak a promovat din liga secundă și . Echipa a ajuns în ultimii ani să vândă bine către cluburi din Germania, Statele Unite sau Turcia și să aibă elemente de infrastructură în valoare de zeci de milioane de euro. Moraru e tentat de oportunitatea de a o prelua pe Radomiak, dar lasă de înțeles că o va face numai dintr-o poziție de răspundere totală, într-un model multi-club ownership care să implice și Oțelul.

Prima reacție a lui Octavian Moraru în legătură cu preluarea lui Radomiak: „Cei din club fac tot posibilul pentru a ne aduce acolo”

Octavian Moraru, care , a mai fost implicat în România, în diverse roluri, atât în Giulești, cât și la Poli Iași, Gaz Metan, Hermannstadt sau U Cluj. Moraru este o prezență discretă în media, dar a acceptat să vorbească pentru publicul FANATIK despre o afacere care ar putea influența pe termen lung atât Oțelul, cât și SuperLiga.

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„Fotbalul din Polonia s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Când am mers la Radomiak prima dată, era o echipă mică, în liga secundă. Nu avea nici teren de antrenament și juca pe un stadion vechi. După intrarea în prima ligă, s-a ridicat un stadion nou, în care s-au investit 40 de milioane de euro. Ministerul Sportului a contribuit și el cu fonduri și s-au făcut, cu 17 milioane de euro, facilitățile de pregătire”, dezvăluie Moraru pentru FANATIK.

Octavian spune că preocuparea sa majoră este Oțelul. A intervenit la Galați într-un moment critic, în care echipa nu știa dacă va putea obține licența pentru SuperLigă, acum două sezoane. A adus în conturi o sumă esențială pentru continuarea activității, 500.000 de euro, apoi a mai ajutat cu alte sume importante. Tot el a făcut recrutările din care Galațiul a obținut ulterior bani buni: Lameira, Joao Paulo, Paulinho, Conrado, Maciel sau Teles.

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„Cei de la Radomiak încearcă să ne convingă să revenim alături de ei; oamenii fac tot posibilul ca asta să se întâmple. Dar atenția este pe Oțelul. Vrem să scoatem echipa dintr-o nouă situație dificilă. Suntem mai bine decât am fost acum un an, însă mai e cale lungă până vom ajunge unde ne dorim. Din fericire, jucătorii sunt aproape la zi cu banii. Mai sunt întârzieri la staff, dar fotbaliștii și angajații non-sportivi sunt la zi cu toții.

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Cred că sezonul acesta este crucial pentru ieșirea echipei din locul în care s-a aflat în ultimii ani. Ne focusăm pe piața portugheză și pe cea braziliană, facem un scouting bun acolo, aducem tot ce credem că e mai bun pentru posibilitățile pe care le avem. Alte cluburi se concentrează pe Italia, Spania, fiecare cum consideră că e mai bine. La Oțelul, avem deschidere totală din partea tuturor, asta îmi pace. Și autoritățile, și conducerea, toată lumea îmi dă impresia că trage în aceeași direcție. Asta ușurează lucrurile și în perioadele grele”, detaliază Moraru.

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„Dacă vom putea uni două proiecte într-o structură și mai mare, să facem mai mult… Vom vedea. În ultimii ani, Radomiak n-a mai fost pe profit, nu s-au mai făcut transferurile din trecut. De aceea, probabil, se dorește din nou colaborarea cu noi”, explică oficialul.

Radomiak are încasări garantate de 9,5 milioane de euro pe an, 2 milioane vin numai din bilete

Moraru spune că perspectiva financiară pe care o oferă acum fotbalul din Polonia este mult superioară celei din România.

„Imaginați-vă că drepturile TV valorează cam 60 de milioane de euro pe sezon. Din start, bani mult mai mulți pentru cluburi. Mai sunt și sponsorii Ligii care vin tot la tine. În România, contractul din drepturi TV este cam la jumătate. Apoi, Radomiak primește 1 milion de euro pentru sponsorul principal de pe tricou, cu toate că nu e printre echipele mari din Polonia. Ajută și autoritățile locale, iar încasările din bilete sunt de cel puțin două milioane de euro pe sezon”, adaugă Moraru.

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Fotbalul din România n-ar supraviețui fără investițiile publice. Și în Polonia se implică primăriile sau structurile guvernamentale, dar într-o altă formulă.

„Toate cluburile din Polonia sunt societăți pe acțiuni. Ar trebui reglementată și la noi, în România, latura asta financiară, în sensul de a nu putea să cheltuiești peste ceea ce ai concret la dispoziție. În Polonia nu există insolvență în fotbalul profesionist. Nu ai voie să joci în primele două ligi dacă ești în insolvență. Pentru că asta afectează întreg sistemul”, încheie Moraru.