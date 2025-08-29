Totul despre adversarii stelari ai lui FCSB din Europa League! Cinci dintre echipe au jucat în Champions League sezonul trecut

FCSB își continuă parcursul european: pentru al doilea sezon consecutiv, campioana României s-a calificat în faza principală a Europa League. De această dată însă, drumul roș-albaștrilor spre primăvara europeană se anunță mult mai anevoios.

Misiune imposibilă pentru FCSB!? Cum arată drumul spre primăvara europeană

Vineri, la prânz, sorții le-au dezvăluit adversarii, iar motivele de îngrijorare pentru suporteri nu lipsesc. Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles. Programul exact al meciurilor va fi anunțat abia duminică, dar cert este că bucureștenii vor avea parte de cel puțin patru dueluri europene pe Național Arena.

Dacă anul trecut FCSB a prins barajul după o serie de confruntări cu adversari inegali ca valoare, în actuala ediție campioana României se va bate pentru un loc între cele mai bune 24 de echipe, cu formații de calibru, obișnuite cu rigorile Champions League. E drept, în luna ianuarie Manchester United a jucat la București, însă roș-albștrii au avut noroc și au dat și de RFS.

De altfel, Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, Young Boys, Basel și Bologna au evoluat sezonul trecut în grupele Ligii Campionilor. FCSB va da piept cu adversare de calibru și nu prea e loc de pași greșiți.

FCSB – Dinamo Zagreb. Meci greu de tot pentru campioana României

Din anii ‘90 și până azi, aproape toți jucătorii mari ai Croației au trecut pe la academia lor: Luka Modrić, Mateo Kovačić sau Dejan Lovren sunt doar câteva exemple. Centrul de copii și juniori de la Zagreb este considerat printre cele mai productive din Europa, iar clubul a făcut o avere din transferuri, reușind în același timp să domine campionatul intern.

Croații au fost la un pas sezonul precedent să se califice la baraj în UEFA Champions League. Echipa din Zagreb a încheiat faza principală pe locul 25, la egalitate cu Manchester City. Conform Transfermarkt, valoarea lotului este de 56 de milioane de euro, iar în echipă se regăsesc mulți jucători împrumutați de la forțe ale Europei precum Bayern Munchen, Barcelona sau Fenerbahce.

FCSB, duel de gală cu Van Persie pe De Kuip

Feyenoord e echipa-simbol a Rotterdamului. Nu e un club la fel de cunoscut ca PSV și Ajax, însă, an de an, e o prezență în cupele europene, iar în sezonul precedent a trecut de faza principală a UEFA Champions League. La baraj, a fost eliminată de Inter.

FCSB va da piept cu o echipă care are un lot estimat la 218 milioane de euro, iar Quinten Timber și Anel Ahmedhodzic depășesc cota de piață a tuturor jucătorilor de la FCSB adunați. Partea și mai rea e că roș-albaștrii nu vor juca pe teren propriu și se anunță un meci extrem de complicat. Pe banca olandezilor e nimeni altul decât Robin van Persie, fostul mare atacant de la Manchester United și Arsenal.

Campioana României va juca pe „Marakana”. Se anunță show total la duelul cu Steaua Roșie

Steaua Roșie Belgrad e un simbol al Serbiei. Joacă într-o atmosferă cum rar vezi în Europa, pe „Marakana”, un stadion care aduce aminte de fotbalul din America Latină. Se anunță un meci infernal pentru campioana României.

Conform site-urilor de specialitate, Steaua Roșie Belgrad are un lot de aproape 80 de milioane de euro, de două ori mai scump decât cel al FCSB-ului. Cei mai bine cotați jucători sunt Tim Max Elsnik (8 milioane de euro) și Cherif Ndiaye (5 milioane de euro). În sezonul precedent, Steaua Roșie a jucat de asemenea în grupele Ligii și a obținut 6 puncte.

Fenerbahce vine la Bucureși. Nu și Mourinho!

Fenerbahce pare cel mai sonor nume care va veni la București în acest sezon. Campioana României nu se va duela însă cu Jose Mourinho. după ce a ratat pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în Champions League.

Turcii vin la București cu un lot evaluat la 300 de milioane de euro. Oficialii de la Fenerbahce au adus în ultimii ani jucători de valoare, însă nu au reușit să ajungă în grupele Ligii. Jhon Durán, atacantul columbian trecut prin Premier League, costă 35 de milioane de euro, deși are doar 21 de ani. Milan Škriniar a fost adus în această vară de la PSG, iar Edson Álvarez e împrumutat de la West Ham.

FCSB dă peste cele mai bune echipe din Elveția, Young Boys Berna și Basel

FCSB va juca în acest sezon cu cele mai bune echipe din fotbalul elvețian din ultimii ani. Campioana României a picat cu Basel și Young Boys Berna. Totuși, ambele au parte de un început slab de sezon, însă, până la final mai e mult. Loturile lor sunt evaluate la peste 60 de milioane de euro fiecare, dar FCSB a arătat în stagiunea precedentă că poate face lucruri frumoase în fața unor adversari mai bine cotați.

Bologna, noua revelație a fotbalului italian

Bologna e una dintre poveștile frumoase ale ultimilor ani din Serie A. Multă vreme echipa a stat în zona de mijloc a clasamentului, fără mari pretenții, dar cu un nucleu de suporteri loiali și un oraș care respiră fotbal. Investițiile clubului s-au concentrat pe jucători tineri și talentați, pe scouting inteligent și pe stabilitate managerială. Echipa joacă mai agresiv și face un pressing năucitor. Se anunță un meci frumos pe Arena Națională.

Italienii au jucat sezonul precedent în Champions League, însă s-a dovedit că nu au suficientă experiență în meciuri internaționale. Au încheiat faza principală cu 6 puncte. Lotul e evaluat la 282 de milioane de euro, iar pe Național Arena vor veni fotbaliști precum Riccardo Orsolini sau Santiago Castro.

Go Ahead Eagles, marea necunoscută din Europa League

Go Ahead Eagles pare cel mai accesibil adversar din drumul către primăvara europeană. E o echipă cu o istorie surprinzător de bogată pentru o formație relativ mică din Eredivisie. Fondată în 1902, clubul din Deventer a fost unul dintre pionierii fotbalului olandez și a câștigat mai multe titluri naționale în perioada interbelică și imediat după al Doilea Război Mondial.