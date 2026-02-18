Totul despre Bodø/Glimt, echipa care a făcut K.O. Inter-ul lui Cristi Chivu, chiar la Cercul Polar. Din oraș cât Slobozia, cu doar două meciuri jucate în ultimele trei luni

ADVERTISEMENT

Bodø/Glimt este surpriza plăcută din acest sezon de UEFA Champions League. Echipa din Norvegia a trecut de faza principală și pare că nu are de gând să se oprească în play-off. Miercuri seară, nordicii au produs o surpriză colosală. Au învins pe teren propriu Interul lui Cristi Chivu, cu scorul de 3-1, și sunt aproape de optimile de finală.

Bodø/Glimt a răpus-o pe Inter. Echipa lui Cristi Chivu a clacat în Norvegia

Inter a părut neputincioasă în Norvegia. Bodø/Glimt a deschis rapid scorul după o fază de playstation. Totuși, echipa lui Cristi Chivu a revenit până la finalul primei părți și a reușit să restabilească egalitatea. Italienii credeau că formația de pe San Siro poate întoarce soarta partidei.

Totuși, și în repriza secundă, Bodø a practicat același fotbal ofensiv care a surprins-o total pe Inter Milano. Formația din campionatul Norvegiei a mai înscris de două ori și este foarte aproape de o calificare miraculoasă în . Totul se va decide în returul de pe San Siro.

Bodø/Glimt a jucat doar 3 meciuri oficiale din luna noiembrie până acum, toate în UEFA Champions League. Cum e posibil

Și mai șocant este faptul că Bodø a jucat doar trei meciuri oficiale din luna octombrie până acum, toate în UEFA Champions League. Nordicii au, de altfel, trei victorii la rând în Ligă, cu Inter, Atletico și Manchester City. O calificare în optimi ar fi una dintre marile surprize din istoria fotbalului modern.

S-a ajuns la această situație întrucât, în Norvegia, sistemul campionatului este unul diferit. Ultima etapă a sezonului s-a jucat pe data de 30 noiembrie. Mai mult, Bodø/Glimt nici măcar nu a câștigat titlul. A terminat pe locul secund, în spatele celor de la Viking.

Orașul Bodo are o populație asemănătoare cu cea din Slobozia

Orașul Bodø din Norvegia este unul relativ mic. Nu se poate compara cu capitala Oslo. Are o populație de doar 55.000 de locuitori, comparabilă cu cea a Sloboziei, Giurgiului sau Mediașului. Localitatea este situată dincolo de Cercul Polar. Iarna, echipa se antrenează adesea în condiții extreme, cu zăpadă și temperaturi negative.

Arena lor, Aspmyra Stadion, are puțin peste 8.000 de locuri. Pare modestă, dar când vine un gigant european, stadionul devine un adevărat cazan. Aspmyra are suprafață sintetică. Pentru multe echipe din sudul Europei, adaptarea la acest tip de teren, mai ales în frig, este un coșmar.

De la ce vine numele echipei din Norvegia

„Glimt” înseamnă „sclipire” sau „fulger” în limba norvegiană. Echipa din Bodø a devenit prima formație norvegiană care a ajuns atât de departe în fazele eliminatorii ale competițiilor europene. Numele pare să fi fost ales extrem de inspirat, dacă ne uităm la sezonul făcut de nordici.