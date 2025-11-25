Sport

Totul despre Campionatul Mondial de handbal feminin! Recordul deţinut de naţionala României şi care sunt marile favorite la titlul suprem

Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri şi se va disputa în Germania şi Olanda. Naţionala României abordează cu entuziasm competiţia, deţinând un record important în competiţia supremă.

Totul despre Campionatul Mondial de handbal feminin! Recordul deţinut de naţionala României şi care sunt marile favorite la titlul suprem. Sursa: sportpictures.eu
Germania şi Olanda sunt gazdele Campionatului Mondial de handbal feminin. Este a 27-a ediţie a competiţiei, care se va disputa între 26 noiembrie şi 14 decembrie, fiind pentru a patra oară când două sau mai multe ţări organizează împreună.

Recordul deţinut de naţionala României! Nu a lipsit niciodată de la Mondialul de handbal feminin

Prima dată s-a întâmplat în 1995 când Austria şi Ungaria au găzduit prima oară Mondialul de handbal feminin. Danemarca şi Norvegia au fost gazde în 1999, iar în 2023 competiţia a fost organizată de trio-ul Danemarca, Norvegia, Suedia.

România deţine un record important, fiind singura echipă din istorie care a participat la toate cele 27 de turnee finale. „Tricolorele” au câştigat competiţia în 1962. România a luat argintul ultima dată în 2005, iar bronzul în 2015, ediţia din Danemarca fiind ultima la care ţara noastră a urcat pe podium.

Este a treia ediţie care se dispută cu 32 de echipe la start, împărţite în opt grupe preliminare. Primele trei clasate se vor califica în grupele principale. De acolo, top 2 va merge în sferturile de finală, iar apoi succesiv în semifinale şi finală.

Insulele Feroe, cea mai mică naţiune calificată în istoria Mondialelor! Cum arată grupele preliminare

Insulele Feroe devin cea mai mică naţională calificată la acest turneu final. Alături de „insulare”, vor debuta Egipt şi Elveţia. Franţa este campioana mondială en-titre după finala câştigată cu 31-28 în faţa Norvegiei la Herning, în 2023.

Naţionala României face parte din grupa A a competiţiei din care mai fac parte Danemarca, Japonia şi Croaţia. Este considerată cea mai echilibrată grupă de la turneul final, nordicele fiind favorite certe.

Grupele Campionatului Mondial de handbal feminin
Grupele Campionatului Mondial de handbal feminin. Sursa: IHF

România joacă în sala care găzduieşte finala Mondialului

Două oraşe din Olanda (Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch) şi trei din Germania (Dortmund, Stuttgart, Trier) sunt gazdele Campionatului Mondial. Weekendul final se va desfăşura în arena Rotterdam Ahoy, cu o capacitate de 16.000 de oameni.

Germania va juca în grupa preliminară la Stuttgart, toate cele 6000 de bilete din Porsche Arena pentru meciurile echipei gazdă fiind epuizate. România va juca atât în grupele preliminare, cât şi în grupele principale la Rotterdam, sala în care se vor disputa 48 de meciuri din totalul de 120 de meciuri.

Programul României:

  • România – Croaţia (joi, 27 noiembrie) – ora 19:00
  • România – Japonia (sâmbătă, 29 noiembrie) – ora 19:00
  • România – Danemarca (luni, 1 decembrie) – ora 21:30

Norvegia, marea favorită a competiţiei

Norvegia este considerată de specialişti echipa de bătut. Campioana europeană şi olimpică en-titre a pierdut finala mondială în urmă cu doi ani. Nordicele au intrat în acest an în era Ole Gjekstad, care i-a luat locul legendarului Throrir Hergeirsson, cel mai titrat antrenor din istorie, care a luat 17 medalii alături de nordice între 2009 și 2024.

Danemarca și Franța sunt principalele contracandidate ale Norvegiei. Nicio țară gazdă nu s-a mai impus la Campionatul Mondial din 2005 când Rusia a învins România, scor 28-23. Olanda și Germania nu se numără printre marile favorite de la această ediție.

Trei dintre ultimele patru finale „mondiale” s-au disputat între Franţa şi Norvegia. „Les Bleus” conduc cu 2-1 la acest capitol. De-a lungul istoriei, Campionatul Mondial a fost o afacere europeană cu două excepţii. Coreea de Sud (1995) şi Brazilia (2013) sunt singurele formaţii din afara Europei care au câştigat titlul.

Cele 26 de câştigătoare ale Camponatului Mondial
Cele 26 de câştigătoare ale Camponatului Mondial. Sursa foto: IHF

Cotele la câştigarea titlului mondial:

  1. Norvegia – 1,85
  2. Danemarca – 5,50
  3. Franţa – 6,00
  4. Olanda – 10,00
  5. Ungaria – 12,00
  6. Suedia – 12,00
  7. Spania – 20,00
  8. Muntenegru – 25,00
  9. Germania – 30,00
  10. Brazilia – 60,00
    … România – 100,00
  • 7 titluri mondiale are Rusia, care deţine recordul de medalii de aur
  • 27 de participări are România la Campionatele Mondiale, singura naţiune prezentă la toate ediţiile
