Totul despre Dinamo – Rapid în timp real! Detaliile care nu se văd la TV. Zero barat! Echipa lui Costel Gâlcă nu a produs nimic în meciul de pe Arena Națională!

ADVERTISEMENT

Dinamo și Rapid își vor măsura forțele în etapa cu numărul 6 din play-off-ul Superligii. Fanii celor două echipe rivale au primit o veste excelentă. Experții în statistici de la SportBase vor monitoriza în direct confruntarea de pe Arena Națională și vor oferi detalii extrem de interesante celor pasionați.

Rapid nu a arătat mai nimic în prima repriză a meciului cu Dinamo. Giuleștenii au intrat conduși la vestiare cu 0-1, după o gafă comisă de portarul debutant Briciu. Echipa lui Costel Gâlcă a produs zero pericol la poarta adversă. Jucătorii formației de sub Podul Grant nu au contat pe faza ofensivă.

ADVERTISEMENT

Statisticile vorbesc de la sine. Rapid a avut un xG (expected goals) de 0,01 în prima repriză a meciului cu Dinamo. Concret, giuleștenii nu au avut nicio șansă de a pune în pericol poarta adversă. Mai mult, jucătorii lui Gâlcă nu au reușit să dea nicio pasă cheie, iar singura fază de atac reală a fost un corner în startul meciului. Posesia totală a trupei lui Gâlcă a fost de 46%, dar majoritatea paselor au fost în spate sau în zonele laterale.

Mai mult, Alex Dobre, jucătorul care ar trebui să aducă pericol în atac, a făcut poate cea mai slabă repriză a carierei. Doar 8 pase a reușit să dea, dintre care 4 au fost greșite. Rămâne de văzut dacă va rămâne pe teren în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au avut parte de un început extrem de complicat de meci pe Arena Națională. Dinamo a controlat cu autoritate primele minute ale derby-ului cu Rapid, deși nu și-a creat ocazii mari de a marca. Echipa lui Kopic a plimbat balonul pe toată suprafața gazonului, încercând să caute breșe în defensiva adversă.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre, extrema celor de la Rapid, a fost invizibil în primele 25 de minute ale meciului. Fostul căpitan al giuleștenilor nu a ieșit la joc și nu a reușit să trimită nici măcar o pasă. La fel de modest a evoluat și George Pușcaș, care însă a reușit să își găsească un coleg măcar cu o pasă.

ADVERTISEMENT

Presiune maximă înainte de Dinamo – Rapid! Rivalele se bat pentru un loc în cupele europene

Cele două rivale din capitală se luptă în acest sezon de Superliga României pentru un loc care garantează prezența în cupele europene. Dinamo și Rapid speră să bifeze acest obiectiv, iar rezultatul partidei de pe Arena Națională ar putea cântări enorm, întrucât situația din clasamentul play-off-ului rămâne foarte echilibrată.

Dinamo speră să își ia revanșa în fața propriilor fani, De partea cealaltă, Rapidul își dorește să iasă din pasa negativă în care a intrat. Giuleștenii au obținut doar un punct în ultimele patru meciuri jucate în Superliga.

ADVERTISEMENT

Fanii celor două echipe care vor să înțeleagă în detaliu o pot face mai simplu cu ajutorul analizelor de la . Pe platforma de statistici vor fi prezentate cele mai interesante date ale meciului dintre Dinamo și Rapid din play-off-ul Superligii României.

Curioșii vor putea vedea în timp real statistici relevante și vor înțelege formulele de start folosite de cei doi antrenori. Mai mult, pe SportBase vor fi prezentați și indicatori individuali ai jucătorilor și se va putea analiza cine a dus greul, cine a alergat cel mai mult și cine a fost sub ritmul jocului.

La finalul celor 90 de minute, FANATIK va prezenta o serie de statistici relevante pentru a înțelege cum s-a ajuns la rezultatul de pe Arena Națională. Vom putea vedea dacă antrenorii de la Dinamo și Rapid au ales corect formulele de start ale derby-ului din București.