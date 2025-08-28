Sport

Cine este bașkanul lui Istanbul Bașakșehir: căsătorit cu nepoata lui Erdogan! Tatăl său a rămas cu gura căscată la Craiova

Despre Goksel Gumușdag se spune că ar fi de fapt doar un „paravan” al lui Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, la conducerea lui Istanbul Bașakșehir
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2025 | 07:00
Cine este baskanul lui Istanbul Basaksehir casatorit cu nepoata lui Erdogan Tatal sau a ramas cu gura cascata la Craiova
SPECIAL FANATIK
Goksel Gumușdag alături de Sorin Cârți la dineul oficial de dinaintea meciului tur dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova

Acesta din urmă este un mare iubitor al fotbalului și simpatizează cu a patra echipă ca importanță din metropola turcă, după granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș. De altfel, de multe ori cei de la Istanbul BB au fost acuzați în Turcia că ar avea parte de sprijinul direct al lui Erdogan când vine vorba despre chestiuni nu chiar ortodoxe, iar aceste speculații s-au răspândit ulterior și în presa internațională.

Cine este Goksel Gumușdag, despre care se spune că ar fi de fapt doar „paravanul” lui Recep Tayyip Erdogan la Istanbul Bașakșehir

Liderul politic de la Ankara a fost prezent la inaugurarea stadionului „Fatih Terim”, cu o capacitate totală de 17.156 de locuri, pe care își joacă această echipă meciurile de pe teren propriu, moment consemnat în iulie 2014. Mai mult, el chiar a și intrat pe teren la acea partidă demonstrativă, purtând tricoul cu numărul 12, care ulterior a fost retras de către club.

Această formație a înregistrat în urmă cu doar câțiva ani o ascensiune fulminantă în fotbalul din Turcia, iar „gurile rele” susțin că această chestiune este direct legată de implicarea lui Erdogan. De la o echipă despre care nu prea se știau foarte multe lucruri inclusiv în această țară, Istanbul Bașakșehir a ajuns destul de rapid să câștige titlul de campioană și să joace în grupele Champions League, ajungând imediat să fie comparată chiar cu Manchester City la începutul proiectului „Etihad” inclusiv în presa din Anglia, de către publicații printre care s-a numărat și The Athletic.

În acest sens, este celebru acel episod petrecut în decembrie 2020, care l-a avut în centru pe Sebastian Colțescu, arbitru de rezervă la un meci PSG – Istanbul BB. Atunci, românul a folosit un apelativ considerat drept rasist la adresa lui Pierre Webo, rezervă la oaspeți, iar turcii au ieșit pur și simplu de pe teren și au refuzat să mai continue jocul.

Bașkanul echipei este căsătorit cu nepoata președintelui Turciei și deține propria moschee

Revenind, după acea participare în Champions League, Istanbul Bașakșehir a înregistrat o scădere, situându-se undeva la jumătatea clasamentului din Superliga Turciei pentru o perioadă destul de bună. Acum însă, „echipa lui Erdogan” a revenit în cupele europene după ce a terminat pe locul 5 în sezonul trecut. Astfel, această echipă a ajuns în preliminariile Conference League, iar în play-off-ul acestei competiții a dat peste Universitatea Craiova, pierzând turul de pe teren propriu cu scorul de 1-2.

Acum, înaintea returului de pe „Ion Oblemenco”, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații, o delegație numeroasă a turcilor s-a deplasat la Craiova, unde a participat inclusiv la dineul oficial tradițional. Din ea nu a făcut însă parte și bașkanul Goksel Gumușdag. A fost prezent în schimb tatăl lui, Hasan, cel care când a pășit pe gazonul stadionului din Bănie s-a arătat foarte impresionant de arhitectura arenei, pe care a comparat-o cu celebrul „Stade Velodrome” din Marseille, casa lui OM.

Tată bașkan Istanbul Bașakșehir stadion Craiova
Tatăl bașkanului de la Istanbul Bașakșehir alături de delegația clubului turc pe stadionul din Craiova

 

Despre fiul lui se cunoaște că este un om de afaceri foarte bogat și cunoscut din Turcia, care este căsătorit chiar cu o nepoată a lui Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, Goksel Gumușdag și-a construit propria moschee, pe care a denumit-o după numele părinților săi, adică Fethiye-Hasan Gumușdag. Iar la inaugurarea din 2016 a participat inclusiv, nicio surpriză aici, președintele Turciei.

Recep Tayyip Erdogan Fethiye Hasan Gumușdag moschee
Recep Tayyip Erdogan alături de părinții lui Goksel Gumușdag la inaugurarea acelei moschei. Foto: ibfk.com.tr
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
