Totul despre Iga Swiatek, școlărița care a uimit lumea și a câștigat Roland Garros 2020

Iga Swiatek este campioana de la Roland Garros 2020, după ce a învins-o pe Sofia Kenin, scor 6-4, 6-1. A fost o finală surprinzătoare, cu un rezultat ușor de anticipat. Pentru că în doar două săptămâni, Iga Swiatek reușise deja să convingă pe toată lumea că este cea mai bună jucătoare din lume în acest moment.

Iga Swiatek a împlinit 19 ani la finalul lunii mai. Ar fi trebuit să își petreacă aniversarea chiar la Roland Garros, așa cum s-a întâmplat în 2019. Când Simona Halep o bătea în doar 45 de minute la o zi după ce își serba majoratul.

Dar pandemia de coronavirus a schimbat lumea, inclusiv calendarul din tenis. Roland Garros a fost la un pas să fie anulat, iar în cele din urmă a fost mutat în toamnă. Iar Iga Swiatek a fost la un pas să se retragă din tenis!

Iga Swiatek, preocupată de examene în 2020: “Pe durata stării de urgență nu am jucat tenis. Am stat să învăț pentru examene”

“Pe toată perioada stării de urgență am stat să învăț, nu am jucat deloc tenis. Am învățat cel mai mult la matematică și la limba engleză pentru examenele pe care le-am avut în vară. Am avut apoi și absolvirea, a fost minunat. M-am gândit și să renunț la tenis, să mă concentrez mai mult pe studii. Dar acum pot să spun că mi-am dat seama că nu pot să îmi imaginez viața fără tenis”, povestea Iga Swiatek înaintea partidei cu Simona Halep, la o conferință de presă online la care a participat și FANATIK.RO.

De altfel, nu a trecut mult de când Iga era nevoită să “chiulească” de la școală pentru a juca la Roland Garros. S-a întâmplat asta chiar la ediția din 2019, când o înfrunta pe Halep și recunoștea: “Chiar și să pierd în fața Simonei este extraordinar pentru mine”. Anul trecut a luat doar un game în fața Simonei, în turul 4, după ce se învoise de la școală: “Sunt la un liceu privat, deci există ceva mai multă înțelegere. Dar tot trebuie să recuperez multă materie când mă întorc din turnee”, mai povestea Iga.

Rokerița Iga Swiatek: “Pink Floyd este formația mea preferată! Dar pentru Halep m-am pregătit cu ‘Welcome to the jungle'”

Victoria cu Simona Halep a fost primul moment în care Iga a atras atenția la această competiție. Victoriile de până în turul 4 au fost clare, dar nimeni nu o vedea pe poloneză în finală. “Tot ce îmi doresc de la partida contra Simonei este să rezist mai mult în teren decât anul trecut”. Cu acest gând a pornit Iga Swiatek meciul din optimi, contra principalei favorite. Dar Simona a fost dominată clar și a luat doar trei game-uri. Oricât de ciudat ar părea, Iga a devenit imediat favorita caselor de pariuri.

Sub mare presiune în a doua săptămână la Paris, Iga Swiatek nu a cedat nicio clipă. A dat dovadă de o maturitate incredibilă, surprinzătoare pentru vârsta ei. Rockerița Iga Swiatek surprinde și când vorbește despre gusturile muzicale. Are doar 19 ani, dar iubește o formație care a scris istorie în anii 70, Pink Floyd. “Learning to Fly și Comfortably Numb sunt melodiile mele favorite, dar în ultimul timp am ascultat foarte mult Shine on you crazy diamond”, explica Swiatek în urmă cu un an. Pentru 2020 a ales ceva mai exploziv: “Welcome to the jungle, a celor de la Guns’N Roses este melodia care mă va ajuta să mă mobilizez pentru meciul cu Halep”, anunța Iga înaintea acelui duel.

Iar Iga Swiatek a câștigat Roland Garros 2020 de o manieră absolut impresionantă. De la Justine Henin, în 2007, nu s-a mai întâmplat că învingătoarea să nu piardă niciun set pe parcursul celor șapte meciuri. A făcut-o puștoiaca Swiatek în 2020. Prima dată când Polonia câștigă un turneu de Grand Slam, iar Iga este deja un super star! Asta deși până la startul turneului de la Paris încă se mai gândea dacă viitorul ei este în tenis. 1,1 milioane de dolari avea câștigați din tenis înaintea Roland Garros. Vorbim despre o sumă impozabilă, din care și-a plătit antrenori, cazări, avioane. La Paris a încasat un cec în valoare de 1,9 milioane de dolari. Și cu siguranță va deveni una dintre marile jucătoare din istoria tenisului.