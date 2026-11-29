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FC Argeș și-a revenit spectaculos în ultimele trei etape din SuperLiga. Formația lui Bogdan Andone (51 de ani) a scos 7 puncte din meciurile cu Dinamo (1-0), FCSB (0-0) și Petrolul (1-0). La Ploiești, pentru piteșteni a marcat un fotbalist cu un CV impresionant, în care șefii Argeșului își pun mari speranțe. Președintele Dani Coman (47 de ani) speră că atacantul va reveni la forma care l-a consacrat și i-a adus, în trecut, un transfer în Serie A.

Ce speranțe își pun cei de la FC Argeș în Gabriel Charpentier: „Va redeveni fotbalistul care entuziasma în Italia!”

Încă din vara acestui an, FC Argeș dădea o importantă lovitură de imagine și îl aducea în Trivale, din postura de jucător liber de contract, pe Gabriel Charpentier (27 de ani). Atacantul congolez nu a impresionat în primele sale meciuri în culorile piteștenilor, însă conducerea clubului nu și-a pierdut speranța în jucătorul care are un CV impresionant.

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La Ploiești, Charpentier a fost trimis din primul minut de către Bogdan Andone, iar înainte de pauză a marcat golul care . În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele alb-violeților, Dani Coman, a fost întrebat despre evoluția atacantului adus în acest sezon. „(n.r. Spune-ne niște lucruri despre Charpentier. L-ați așteptat cam mult până să apară cu numele și pe tabelă. E un jucător care vă va ajuta).

E un jucător de calitate, un jucător foarte bun, dar el a venit nepregătit total. A jucat un meci după care a făcut ruptură musculară. A stat din nou o lună. Să sperăm că acum își va reveni și va fi acel jucător care entuziasma în Italia. (n.r. Bogdan Andone dezvăluia că s-a decis cu două ore înainte de meci să joace cu doi atacanți) Da, toată săptămâna a antrenat alt sistem. Dar așa e Bogdan. Dacă intri la orice oră la el în cameră, n-ai unde să stai jos, că e patul plin de laptopuri, tablete, hârtii. Dacă mergi cu el la cafenea să bei o cafea, nu vorbește altceva decât de fotbal”, spune Coman.

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Gabriel Charpentier a avut timp de o perioadă mai lungă de acomodare. Oficialul lui FC Argeș explică cât de greu este pentru un străin să se acomodeze. „Am suferit mult de tot, iar știm cu toții că este foarte greu pentru un jucător român să schimbe echipa, să schimbe orașul, dar pentru un jucător străin. Schimbă cultură, schimbă mediul de viață, schimbă tot. Au nevoie de timp, pentru că noi nu putem să luăm jucători sau fotbaliști mari, cum spunem noi, că un fotbalist se integrează imediat. Noi n-avem posibilitatea să luăm fotbaliști mari. Noi luăm jucători de fotbal care au nevoie de timp de adaptare”.

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Ce carte de vizită impresionantă are Gabriel Charpentier

a semnat cu FC Argeș în vara lui 2026. El a venit liber de contract după despărțirea de Cracovia. Congolezul s-a transferat liber de contract la ”vulturi”. Charpentier are în CV-ul său meciuri în Serie A și Serie B, dar și trei selecții la naționala statului Congo. Cariera atacantului de la FC Argeș a început la Academia celor de la Nantes. De aici a trecut pe la Spartaks Jurmala, în Letonia. Aventura în Italia a fost deschisă în 2-19. A jucat în „cizmă” pentru echipe precum Avellino, Reggina, Genoa, Ascoli și Frosinone.

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În vara lui 2022, atacantul din Congo a semnat cu Parma. În sezonul 2023-2024, a bifat 24 de meciuri în Serie B, cu patru goluri și trei pase decisive. A primit și șansa debutului în Serie A, unde a avut 10 apariții, un gol și două pase decisive. Gabriel Charpentier a fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma.