Totul despre noul sezon al emisiunii Se strigă darul. Mihai Mitoșeru: „Va fi o vară incendiară”

Emisiunea „Se strigă darul” revine pe micile ecrane, la Kanal D, începând cu ziua de sâmbătă, 18 iunie, în prime-time!

Mihai Mitoșeru și Grațiela Duban vor striga darurile de la nunți din 18 iunie

Mihai Mitoșeru și Grațiela Duban sunt cei responsabili să adune cele mai bogate zestre pentru mirii și miresele ale căror nunți vor fi văzute de o țară întreagă.

Noul sezon vine cu multe surprize, iar Mitoșeru este extrem de entuziasmat de acest proiect, pe care l-a mai prezentat în trecut

din cauza pandemiei de coronavirus, căci, după cum se știe, nunțile nu au prea fost posibile mai ales în anul 2020. Românii și-au reluat viața după ce pandemia a început să se stingă, treptat, iar poveștile de iubire ale unor oameni simpli vor fi din nou televizate.

Mihai și Grațiela au vorbit despre acest proiect, pentru care filmările au început de cel puțin două luni. Cei doi au colindat și vor colinda țara în lung și-n lat, aducând în fața telespectatorilor cele mai interesante tradiții, dar și povești de amor desprinse din seriale.

„Va fi o vară incendiară, vom colinda țara în lung și în lat, la cele mai frumoase nunți! Suntem pregătiți de petreceri fabuloase, distracție pe cinste și goana după zestre așa cum nu ați mai văzut!

Și, evident, veți asista la o competiție! Pentru că, deși suntem buni colegi, eu și Grațiela ne vom !”, a declarat Mihai Mitoșeru, prezentatorul show-ului.

„Am trecut printr-o serie de întâmplări intense”

„Telespectatorii vor fi martorii unei diversități de nunți, organizate în cele mai diferite zone ale țării. Tradițiile sunt pe primul loc, dar veți vedea și abordări moderne ale petrecerii și ale momentelor cheie din timpul nunții.

Vibe-ul este extraordinar, mă simt foarte bine și sunt foarte fericită să fiu alături de miri.

De abia aștept să înceapă noul sezon și telespectatorii să se bucure de această experiență. Am trecut printr-o serie de întâmplări intense, am mers pentru prima dată cu tractorul, am învățat să merg cu ATV-ul…”, a dezvăluit Grațiela Duban, partenera de nunți a lui Mitoșeru.