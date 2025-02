Totul despre Vasile Mogoș, fundașul pe care Mirel Rădoi l-a convins să vină la Universitatea Craiova! Ce a făcut cu primii bani câștigați și scandalul în care a fost implicat în Italia

Universitatea Craiova a câștigat lupta pentru semnătura lui Vasile Mogoș și l-a prezentat oficial în ultima zi de mercato, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fundașul pe care Mirel Rădoi l-a cerut la formația din Bănie are o poveste de viață fabuloasă.

Totul despre Vasile Mogoș, noul fundaș de la Universitatea Craiova! Primii pași în fotbal și scandalul în care a fost implicat în Italia

, așa cum FANATIK a dezvăluit. Internaționalul român care a jucat la Euro 2024 va încasa 15.000 de euro pe lună la gruparea din Cetatea Băniei și nu va juca în meciurile directe cu CFR Cluj.

Universitatea Craiova va fi al doilea club românesc din cariera lui Vasile Mogoș. Fundașul naționalei a crescut în Italia și până la transferul în Gruia a jucat pentru Real Vicenza, Delta Porto Tolle, Citta Di Teramo, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo Verno și Crotone.

Vasile Mogoș a trăit în Moara Domnească, județul Vaslui, până la 6 ani. În 1999 a plecat în Italia împreună cu tatăl, mama, fratele și cele trei surori, după ce tatăl lui a suferit un accident rutier grav în „Cizmă”.

Odată ajuns în Italia, internaționalul român a început fotbalul la o academie din San Damiano d’Asti, însă abia la 20 de ani a devenit profesionist. Vasile Mogoș își amintea că a avut mai multe job-uri până a semnat primul contract care să îi permită să joace doar fotbal!

„Abia la 20 de ani, când am semnat primul contract de profesionist, am realizat că fotbalul poate fi calea mea. Până atunci, jucam dar și munceam. Vara lucram la vie, am fost și ospătar. Nu-mi e rușine de muncă”, spunea Mogoș, conform .

Tatăl lui Vasile Mogoș a impus o regulă clară! Ce a făcut cu primii bani din fotbal

Limba română s-a vorbit întotdeauna în casa familiei Mogoș. Într-un interviu dat în 2019 pentru FRF, fundașul a mărturisit că tatăl lui nu îi lăsa pe membrii familiei să vorbească italiană în sufletul familiei: „Tatălui meu nu-i place dacă nu vorbim româneşte. Pentru mine e greu pentru că jucând cu mulţi italieni e complicat. Dar vorbesc cu fraţii mei şi cu mama şi cu tata”.

După debutul la națională, Vasile Mogoș a dezvăluit ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat din fotbal. Fundașul a spus și unde stă tricoul pe care l-a purtat în primul meci jucat sub „tricolor”.

„Tricoul de la prima meci la prima reprezantativă este pe perete la tata. Primii bani câştigaţi din fotbal i-am dat părinţilor mei”, spunea Vasile Mogoș.

Vasile Mogoș a făcut și box: „Abia atunci mi-am dat seama că fotbalul poate fi calea mea”

Vasile Mogoș a cochetat și cu boxul în copilărie. Totuși, tatăl său l-a îndrumat să joace fotbal, iar acesta nu s-a înșelat: „De mic mi-a plăcut mingea, dar nu mă gândeam că voi ajunge fotbalist. Îmi plăceau toate sporturile. Am făcut și box.

Tata, care a jucat fotbal în tinerețe la nivel mic, a crezut mereu că pot deveni un fotbalist bun și m-a bătut mult de tot la cap. Abia la 20 de ani, când am semnat primul contract de profesionist, am realizat că fotbalul poate fi calea mea”.

Scandalul în care a fost implicat în Italia! S-a întâmplat într-un club de noapte din Reggio

Vasile Mogoș a fost implicat într-un proces în care alți șase jucători au fost judecați după ce au bătut un individ de 22 de ani. Băiatul din San Martino a suferit răni care au necesitat două luni de spitalizare, conform celor de la Gazzetta di Reggio.

Totul s-a întâmplat în 2016, atunci când Vasile Mogoș juca pentru Reggiana. Fotbaliștii de la formația italiană s-au apărat spunând că individul agresat s-a luat de iubitele lor și ei doar și-au apărat prietenele. La trei ani de la incident, fundașul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Verișoara lui Vasile Mogoș, campioană la scrimă în scaun cu rotile

Andreea Mogoș stă în scaunul cu rotine de când are 18 ani. Verișoara fundașului de la Universitatea Craiova a devenit un nume cunoscut în sportul italian, având în palmares titluri mondiale și europene la scrimă în scaun rulant.

În 2024, verișoara lui Vasile Mogoș a câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice din 2024. Fundașul Universității Craiova a vorbit despre Andreea într-un interviu din 2019: „Andreea este un exemplu pentru noi toți. Mamma mia, când mă uit la ea, îmi dă o forță incredibilă. Suntem foarte apropiați”.