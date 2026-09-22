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Carlo Casap era un nume în vogă acum aproape 10 ani, văzut drept o mare speranță a fotbalului românesc. A suferit atunci o accidentare groaznică contra Gaz Metan Mediaș și a ratat un transfer la Standard Liege. Anii au trecut, iar Carlo Casap a vorbit despre drama sa, din postura de jucător liber de contract, ultima oară la CSC Dumbrăvița.

Carlo Casap își aduce aminte cum și-a încheiat cariera înainte să înceapă: „Mi-am rupt genunchiul”

. Mai mult, selecționerul de atunci, Christoph Daum, era decis să-l convoace la echipa națională. Totul s-a risipit într-o secundă după ce „și-a rupt genunchiul” după cum mărturisește, iar cariera sa a atins un plafon de dinainte să înceapă.

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„În același timp, la meciul ăla venise Christoph Daum să-mi spună personal că urma să fiu selecționat la echipa națională mare. Urma să mă transfer la Standard Liège, pentru 1-2 milioane, nu mai știu exact suma. Transferul era ca și făcut. Eu nu trebuia să joc la echipă, la Viitorul, pentru că urma să mă transfer la Standard Liège. Totul era făcut. Răzvan Marin îmi găsise o casă de închiriat lângă el. În vestiar se vorbise totul.

în care m-am și accidentat, iar săptămâna următoare trebuia să joc și în Europa. Mi-am rupt genunchiul în minutul 6, cu Gaz Metan. Toată lumea din cadrul medical spunea că a fost vorba despre suprasolicitare. Jucasem la echipa națională U21, de acolo am mers în cantonamentul echipei și apoi am început sezonul. Nu am avut zilele alea libere.

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Christoph Daum urma să-l convoace pe Casap la echipa națională, dar accidentarea i-a spulberat planurile

S-a întâmplat acel eveniment nefericit. Venise Christoph Daum să-mi spună personal că urma să fiu selecționat la echipa națională mare. Colegii noștri, Benzar, Tănase și cine mai era, știau că urma să fiu selecționat. Nu mi-au spus, pentru că voiau să-mi spună el personal”, își aduce Casap într-un interviu acordat canalului de Tik Tok Mai mult decât fotbal.

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Imediat după accidentarea suferită la 18 ani în iulie 2017, Gheorghe Hagi a decis să-i mărească salariul, deși fotbalistul a stat departe de gazon timp de 6 luni. În noiembrie 2020 suferea o nouă accidentare, de data aceasta la genunchiul stâng, dar tot o ruptură a ligamentului anterior încrucișat.

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În urmă cu un an, Carlo Casap juca în Kosovo la Prishtina e Re, ultima clasată din campionatul kosovar. Liber de contract după despărțirea de Farul din vara lui 2025, Casap a plecat de la echipa kosovară după nici două luni, în condițiile în care semnase un contract valabil un an.