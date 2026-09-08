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Carlos Daniel Silveira da Graça, cunoscut de suporterii Științei drept Kay, s-a întors la Universitatea Craiova, club pentru care a evoluat timp de trei sezoane. Fostul fundaș din Capul Verde ocupă acum postul de și este încântat de noua colaborare cu formația din Bănie. Kay a vorbit într-un scurt interviu despre schimbările pe care le-a găsit la club, dar și despre misiunea pe care o are în dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Kay, impresionat de noua față a Universității Craiova

Revenit în Bănie după mai mulți ani, Kay a găsit un club mult schimbat față de perioada în care îmbrăca tricoul alb-albastru. Fostul fotbalist este impresionat în special de condițiile existente acum la toate nivelurile, de la prima echipă până la Academie. Kay a rememorat și perioada în care a evoluat pe vechiul „Oblemenco” și a mărturisit că succesul Universității Craiova din sezonul trecut i-a provocat emoții puternice.

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„Totul este foarte frumos aici. Pot să spun că experiența mea de fotbalist aici a fost cea mai frumoasă. Acum, clubul a evoluat, are condiții excelente atât la prima echipă, cât și la formația secundă, dar și la Academie. Nu degeaba suntem campioni. Am jucat puțin și pe vechiul «Oblemenco» și mi-a plăcut mult, dar acum este ceva de vis. Orice jucător și-ar dori să joace aici, cu un asemenea public în spate. Nici nu vă imaginați ce bucurie am simțit când am ieșit campioni și câte emoții am avut pentru ultimele partide”, a spus Kay, conform paginii de Facebook dedicate .

Fostul fundaș al Universității Craiova are o misiune importantă la echipa secundă

Kay ocupă postul de antrenor secund al Universității Craiova II și speră să contribuie la dezvoltarea fotbaliștilor care pot reprezenta viitorul clubului. Trecerea de la statutul de jucător la cel de antrenor nu a fost una simplă la început, însă fostul fundaș spune că s-a obișnuit cu noul rol. Acesta este atent în special la generațiile U17 și U18 și consideră că .

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„(n.r. Cum te simți din postura de antrenor) A fost ciudat la început, dar au trecut 4 ani de atunci. Acum îmi doresc ca băieții să facă ceea ce pregătim, să urmeze planul și sunt situații când tu nu poți interveni, nu poți să controlezi totul. E mai ciudat, dar este și frumos. Avem tineri de mare calitate și, dacă vor fi serioși, eu le prevăd o carieră frumoasă. Am urmărit și juniorii de la U18 și U17 și avem jucători care vor evolua sigur în fotbalul profesionist. Acum jucăm la Liga 3, un campionat dificil, dar ne ajută să creștem. Sunt meciuri intense, cu un ritm bun și învățăm din fiecare câte ceva”, a mai spus Kay.

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Kay, trei ani în tricoul Universității Craiova

Carlos Daniel Silveira da Graça a evoluat pentru Universitatea Craiova în perioada 2014-2017, după ce a ajuns în Bănie imediat după promovarea alb-albaștrilor în Liga 1. Fotbalistul din Capul Verde, crescut la Benfica, era apreciat de suporterii olteni și a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei în acea perioadă.

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Kay a atins o cotă de piață de 600.000 de euro, conform Transfermarkt, iar în 2017 a plecat la Omonia Nicosia. Experiența din Cipru a fost, însă, una scurtă, fundașul rezistând doar câteva luni la formația cipriotă. În perioada petrecută la Universitatea Craiova, Kay a fost coleg cu mai mulți fotbaliști străini care au rămas în memoria suporterilor olteni, printre care Nuno Rocha, Taher Bawab, Madson și Pablo Brandan.