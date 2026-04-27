Totul pentru ea! Cine este soțul Boianei Popovic și ce sacrificii a făcut pentru antrenoarea de la CSM București

ADVERTISEMENT

Muntenegreanca Boiana Popovic a reușit să califice , unde vor mai fi Gyor ETO, Metz și Brest Bretagne. Campioana României a învins, într-o manieră entuziasmantă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 37-27 (19-14), în manşa retur din sferturile Ligii Campionilor.

Boiana Popovic a schimbat fața CSM-ului

Principalele marcatoare ale echipei bucureștene au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Maslova 5 și Pintea 5, dar performanța nu poate fi despărțită de aportul antrenoarei Boiana Popovic, cea care a preluat echipa la 1 decembrie 2025, după demiterea lui Adi Vasile.

ADVERTISEMENT

Nume uriaș în handbalul mondial, Boiana are în palmares șase titluri de Liga Campionilor. Ea este socotită de mulți cea mai bună handbalistă din toate timpurile, chiar peste Cristina Neagu, care a fost urmașa ei la Buducnost Podgorica.

În vârstă de 46 de ani, Boiana este născută în Serbia, dar la 18 ani s-a mutat în Muntengru, obținând cetățenia acestei țări, pentru care a marcat peste 300 de goluri, fiind vice-campioană olimpică la Londra, în 2012. Anterior, ea a jucat pentru Serbia, la junioare.

ADVERTISEMENT

Antrenoarea este din Serbia, dar a ales Muntenegru

Cu o carieră, care a ținut-o mult timp în lumina reflectoarelor, Boiana Popovic a avut în spatele ei, un bărbat care s-a sacrificat pentru ea. “Familia mea este cea mai strălucitoare medalie a mea și cel mai mare sprijin al meu. Soțul meu, Petar, a fost jucător de baschet și m-a urmat oriunde m-am dus. Nu și-a continuat cariera într-o direcție în care ar fi putut ajunge, ci a decis că eu voi fi cea care va urmări obiectivele mari. Îi sunt recunoscătoare, pentru că nu toată lumea este pregătită pentru așa ceva, un fel de sacrificiu”, a explicat ea într-un interviu pentru EHF.

ADVERTISEMENT

“Petar a continuat să fie sprijinul meu chiar și după naștere, susținându-mă în cariera de antrenor și având grijă de familie când sunt plecată. Krsto (n.r fiul lor) al meu avea doar două luni, era încă alăptat, când a trebuit să plec la un Final Four EHF la Budapesta. Petar, împreună cu restul familiei, a fost alături de mine ca de fiecare dată. Este special și unic, dacă mă întrebați pe mine…”, a mai spus antrenoarea CSM-ului.

ADVERTISEMENT

Soțul și-a sacrificat cariera de baschetbalist pentru ea

“El a fost mereu conștient de cât de mult înseamnă toate acestea pentru mine, ce înseamnă meseria mea și handbalul pentru familia noastră și nu a dat niciodată înapoi. Știam că nu putem fi amândoi pe acea cale. Fără sprijinul familiei, nu poți realiza lucruri mari. Țineți minte asta”, a încheiat Boiana, născută Petrovic, actualmente Popovic, după căsătorie.

Totuși, antrenoarea de la CSM București, a făcut și ea un gest față de soț. În 2010, după opt ani petrecuți în Danemarca, la Slagelse și Viborg, Boiana a decis să se întoarcă în Muntenegru. Motivul? Petar, soțul ei, nu s-a adaptat niciodată la viața din țara nordică, iar Boiana a simțit că acesta nu mai rezista acolo. De aceea s-a întors la Buducnost, unde a mai câștigat o data Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Lupta pentru trofeul Ligii Campionilor se dă în luna iunie

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total. CSM București a câștigat o singură data trofeul, în 2016, când echipa era antrenată de danezul Kim Rasmussen.

În campionat, CSM București este pe locul doi, după Gloria Bistrița. După 19 etape (din 22) diferența dintre cele două formații este de un punct.