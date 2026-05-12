Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu

Universitatea Craiova se duelează de două ori în această săptămână cu U Cluj. Cele două meciuri le pot aduce oltenilor trofeele mult visate în acest sezon. Miercuri, de la ora 20:00, la Sibiu se joacă finala Cupei României. Ulterior, după doar patru zile, cele două echipe se întâlnesc pe stadionul „Ion Oblemenco” în penultima etapă din play-off-ul SuperLigii, meciul practic decisiv în economia luptei pentru câștigarea titlului de campioană.

Efortul făcut de Universitatea Craiova pentru finala Cupei României cu U Cluj: charter de 50.000 de euro pentru un zbor de doar 20 de minute

În acest context, oltenii nu au dorit să își asume niciun risc în ceea ce privește posibilitatea ca jucătorii lui Filipe Coelho să acuze o anumită stare de oboseală în perspectiva meciului din campionat de la finalul săptămânii și astfel au făcut tot posibilul pentru a asigura cele mai bune condiții din acest punct de vedere. Din informațiile obținute de FANATIK, oficialii clubului din Bănie au respins ferm varianta unei deplasări cu autocarul pentru finala Cupei României de la Sibiu.

În schimb, ei au închiriat pentru această ocazie un charter, venit la Craiova tocmai din Tunisia special în acest context, pe care au plătit nu mai puțin de 50.000 de euro, în condițiile în care este vorba despre un zbor propriu-zis de doar 20 de minute. Bineînțeles că s-a ajuns în această situație prin prisma faptului că, deși distanța rutieră până la Sibiu nu este una foarte mare, respectiv de aproximativ 225 de kilometri, acest drum, cu autocarul, presupune un timp de circa patru ore și jumătate.

Asta pentru că este nevoie să fie ocolită zona Munților Parâng și Căpățânii și bineînțeles că astfel se „lungește” destul de mult drumul, în contextul în care în zona respectivă nu există porțiuni de autostradă. De asemenea, în principiu pe această rută nu există zboruri de linie decât cu escală, deci o nouă chestiune care ar fi urmat să încurce destul de mult programul, oricum foarte încărcat, al celor de la Universitatea Craiova din această săptămână. Așa s-a ajuns deci la varianta închirierii acestui avion de tip charter.

Nu este prima dată când oltenii fac așa ceva în acest sezon

Tocmai pentru că oltenii insistă să nu piardă deloc timp în această perioadă posibil istorică pentru club, aeronava îi va prelua pe jucători și pe cei din staff-ul tehnic la scurt timp după finala Cupei României de la Sibiu, indiferent de rezultat, și îi va aduce înapoi la Craiova. Așadar, în cazul unei victorii, nu va exista prea mult timp dedicat sărbătorii, ci oltenii vor reveni în Bănie în noaptea de miercuri spre joi, pentru ca ulterior să înceapă pregătirile pentru meciul din SuperLiga împotriva lui U Cluj.

Acesta nu este primul episod petrecut în acest sezon care denotă că oficialii clubului alb-albastru fac constant eforturi semnificative pentru a asigura cele mai bune condiții la echipă. De exemplu, la finalul anului trecut,

Când vine vorba despre cât de important este un zbor în detrimentul unui drum cu autocarul la diferite meciuri jucate în deplasare, , este mai mult decât relevantă. FCSB urmează să se deplaseze de asemenea la Sibiu, la începutul săptămânii viitoare, pentru meciul cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului din SuperLiga. Iar echipa roș-albastră este nevoită să facă acest drum cu autocarul, chestiune care a fost subliniată de MM drept una destul de complicată: „Ne așteaptă un drum lung, cu autocarul, de la București la Sibiu. Apoi ne întoarcem să ne pregătim pentru barajul cu Botoșani”.