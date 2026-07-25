Totul pentru Liga Campionilor! Cum joacă U Craiova cu Dinamo. Coelho schimbă toată echipa. Exclusiv

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Universitatea Craiova pregătește o adevărată revoluție de lot pentru derby-ul cu Dinamo. FANATIK a aflat că Filipe Coelho este gata să schimbe aproape în totalitate primul „11” folosit la Sofia, decizia fiind luată cu gândul la returul decisiv cu Levski. Tehnicianul portughez vrea să își menajeze oamenii de bază pentru duelul european de săptămâna viitoare și este pregătit să arunce în lupta cu Dinamo o formulă complet diferită față de cea utilizată în Bulgaria.

Totul pentru returul cu Levski! Coelho pregătește o schimbare masivă de echipă la Dinamo

Programul Universității Craiova este unul extrem de încărcat, în condițiile în care oltenii dispută meciuri din trei în trei zile. După prima manșă cu Levski Sofia, delegația alb-albaștrilor nu s-a mai întors în Bănie, ci a zburat direct la București, unde și-a stabilit baza de pregătire pentru confruntarea cu Dinamo.

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Chiar dacă duelul din SuperLiga este unul important, toate calculele lui Filipe Coelho sunt făcute și în funcție de returul european. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, tehnicianul portughez este pregătit să menajeze aproape toți titularii folosiți la Sofia, existând inclusiv varianta schimbării întregului prim „11”. Strategia nu este una întâmplătoare, ci urmărește ca jucătorii de bază să fie în cea mai bună formă pentru partida decisivă cu Levski, cea care poate influența întreg parcursul european al Universității în acest sezon.

Coelho a procedat într-o manieră asemănătoare și la începutul campionatului, atunci când a folosit o formulă diferită față de cea din cupele europene. Totul indică faptul că portughezul va continua aceeași strategie și la duelul cu Dinamo, preferând să își protejeze oamenii de bază înaintea returului de pe „Ion Oblemenco”.

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Din informațiile FANATIK, acesta este primul „11” pe care Filipe Coelho îl pregătește pentru confruntarea cu Dinamo: Sava – Crețu, Stevanovic, Badelj (Rus) – Teles, Anzor, Băluță, Webster – Matei, Tavares, Nsimba.

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Coelho merge pe aceeași strategie! Cum a schimbat Craiova echipa între Europa și SuperLigă

Decizia lui Filipe Coelho de a menaja o mare parte dintre titulari la derby-ul cu Dinamo nu este una întâmplătoare. Portughezul a procedat în aceeași manieră încă de la începutul sezonului, atunci când a alternat constant formulele de joc în funcție de importanța competiției și de programul extrem de încărcat al echipei.

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O privire asupra primelor meciuri oficiale disputate de Universitatea Craiova arată clar strategia tehnicianului. În dubla cu ML Vitebsk, din preliminariile europene, Coelho a mizat în mare parte pe nucleul de bază al echipei, în timp ce la Supercupa României și în prima etapă a SuperLigii au apărut numeroase modificări în primul „11”.

Față de echipa utilizată în meciul tur cu ML Vitebsk, . Laurențiu Popescu i-a lăsat locul lui Sava între buturi, Crețu și Screciu au intrat în defensivă, Heriberto Tavares, David Matei și Nsimba au apărut în compartimentul ofensiv, în timp ce mai mulți titulari din cupele europene au fost menajați.

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În partida tur cu formația din Belarus, Universitatea Craiova a început cu: Laurențiu Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Rus – Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Al Hamlawi, Baiaram.

Nici în returul cu ML Vitebsk situația nu a fost diferită. Chiar dacă au existat câteva modificări și între cele două confruntări europene, diferențele dintre echipa folosită în Europa și cea trimisă pe teren în competițiile interne au rămas evidente. Coelho a încercat încă din startul sezonului să împartă minutele și să păstreze prospețimea jucătorilor de bază, conștient că Universitatea Craiova va disputa meciuri din trei în trei zile.

În returul cu ML Vitebsk, formula de start aleasă de Coelho a fost: Laurențiu Popescu – Romanchuk, Rus, Badelj, Mora, Cicâldău, Băluță, Teles – Etim, Al Hamlawi, Baiaram.

În schimb, la meciul de campionat cu UTA Arad, Coelho a venit cu o echipă mult schimbată: Sava – Crețu, Stevanovic, Screciu – Heriberto Tavares, Teles, Mekvabishvili, Bancu – David Matei, Nsimba, Etim.

Banii de la UEFA la care oltenii visează. Cât poate încasa echipa lui Mihai Rotaru dacă o elimină pe Levski

Dincolo de miza sportivă, . UEFA acordă câte 175.000 de euro pentru fiecare tur preliminar disputat, sumă destinată acoperirii cheltuielilor generate de participarea în cupele europene.

Dacă Universitatea Craiova va elimina Levski Sofia, clubul va încasa acest bonus pentru toate cele trei tururi preliminare ale competiției, iar veniturile garantate de la UEFA vor ajunge la aproximativ 3,984 milioane de euro. În această sumă nu sunt incluse încasările provenite din bilete, sponsorizări sau alte venituri comerciale generate în jurul meciurilor europene, astfel că beneficiile financiare pot fi considerabil mai mari.

Chiar și în scenariul în care Universitatea Craiova nu va reuși să treacă de următorul tur preliminar, parcursul european rămâne unul extrem de profitabil. O eventuală eliminare în turul al treilea preliminar ar trimite formația olteană în play-off-ul Europa League, ceea ce ar însemna un nou bonus de 175.000 de euro.

Dacă nici acolo nu ar obține calificarea, Universitatea ar accede în faza ligii UEFA Conference League, unde ar beneficia de un bonus suplimentar de 3,17 milioane de euro. La această sumă s-ar adăuga minimum 28.000 de euro, recompensa oferită ultimei clasate din faza ligii, precum și cel puțin 86.000 de euro din componenta „value pillar” a UEFA. Mai mult, fiecare poziție câștigată în clasamentul fazei ligii Conference League aduce un bonus suplimentar de 28.000 de euro, ceea ce face ca miza financiară a parcursului european să fie una uriașă pentru Universitatea Craiova.