Totul pentru play-off! Decizia luată de Petrolul, la cererea lui Adrian Mutu, după remiza cu FCSB

Petrolul a încurcat FCSB în lupta pentru titlu, dar nu a reușit să revină pe loc de play-off. însă acestea trebuie confirmate imediat.

Au plecat cu două zile înaintea meciului de la Sibiu

Acesta este și motivul pentru care conducerea Petrolului a decis ca echipa să facă o schimbare de program. Concret, după meciul cu FCSB, ploieștenii au avut o noapte liberă, dar azi s-au reunit la stadion.

ADVERTISEMENT

Față de meciurile precedente, petroliștii au plecat în deplasare cu o zi mai devreme. Joacă duminică la Sibiu, dar sunt încă de vineri în orașul de pe malul Cibinului. Aceste lucru arată că meciul cu formația lui Măldărășanu este privit ca un duel crucial pentru găzari.

Conducerea ploieștenilor a făcut un efort financiar pentru a satisface dorința lui Adrian Mutu. S-a ajuns la această concluzie după ce Petrolul a jucat luni la Constanța, joi, acasă, cu FCSB, iar duminică trebuie să evolueze la Sibiu.

ADVERTISEMENT

Mutu versus fostul său conducător de club

În total sunt peste 1000 de kilometri parcurși într-o săptămână. Cu autocarul. Schimbarea programului le aduce „lupilor galbeni” o zi în plus de cantonament, dar și mai multă odihnă. Petrolul se va pregăti la Sibiu sâmbătă, meciul cu Hermannstadt fiind programat duminică, de la ora 14.30.

Pentru Mutu va fi un meci contra formației la care președinte este Daniel Niculae. Fostul rapidist era conducătorul Rapidului în perioada în care Adrian Mutu a fost antrenor în Giulești.

ADVERTISEMENT

Mutu s-a declarat mulțumit de rezultatul echipei lui contra campioanei FCSB. „Normal că sunt mulțumit. E un punct bun cu o echipă puternică. A fost un meci disputat, chiar dacă am jucat pe un teren greu. Dar eu cred că echipele au jucat fotbal”, a spus el la podcastul Don Mutu, de la FANATIK.

Schimbarea sistemului a dat roade

Briliantul e de părere că echipa sa putea să câștige, cu puțin noroc, sau mai multă concentrare în fața porții. „Pe alocuri chiar am făcut un fotbal bun. 0-0 e un rezultat echitabil, deși am avut două șanse importante de a marca campionei”, a mai afirmat antrenorul Petrolului.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a încurcat FCSB cu aceeași strategie folosită de Elias Charalambous împotriva lui Manchester United.

„Am avut doar o zi la antrenament în care am lucrat acest sistem și câteva idei le-am pus în practică. Mă bucur că băieții au interpretat bine pentru că nu era ușor. Am vrut să nu le dăm spațiu între compartimente, între linii, să stăm bine, să putem să absorbim și mișcările fundașilor laterali, ceea ce s-a și întâmplat. Practic n-am riscat pe fază defensivă”, a mai dezvăluit Mutu.