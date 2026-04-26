„Totul s-a sfârșit. Muncim degeaba”. Răzvan Onea, devastat după Dinamo – Rapid 3-1. Fundașul giuleștenilor, cu lacrimi în ochi la flash-interviu. „Trebuie să ne trezim la realitate”

Rapidul pare în cădere liberă. Echipa lui Costel Gâlcă a pierdut clar cu 1-3 pe Arena Națională în fața celor de la Dinamo și a coborât pe locul 5 în play-off. La finalul partidei, jucătorii lui Costel Gâlcă au încercat să găsească explicații pentru acest nou eșec.

Play-off de coșmar pentru Rapid. Echipa lui Gâlcă s-a făcut de râs cu Dinamo

Rapid riscă serios să rateze prezența în preliminariile cupelor europene dacă situația nu se schimbă în următoarele runde. Echipa lui Costel Gâlcă este obligată, practic, să termine cel puțin pe locul 4 pentru a prinde barajul.

Sunt probleme mari în jocul formației de sub Podul Grant. În meciul cu Dinamo, băieții lui Costel Gâlcă au trimis doar un șut pe spațiul porții. De asemenea, multe dintre pase au fost eronate, iar aproape toate atacurile au părut sterile și lipsite de creativitate.

Răzvan Onea a venit cu lacrimi în ochi la flash-interviu. Ce a declarat după Dinamo – Rapid 3-1

, a venit la flash-interviu cu lacrimi în ochi. Fundașul lateral nu își găsește cuvintele pentru situația prin care trece clubul și recunoaște că momentul este unul de coșmar, la care în urmă cu câteva săptămâni nu s-ar fi gândit că se poate ajunge.

„Am clacat. Nu e gata, dar suntem pe marginea prăpastiei. Suntem la un pas să nu atingem nimic din ceea ce ne-am propus. Nu am un răspuns. De data aceasta am început bine. Totul s-a sfârșit. Ne este greu. S-au mai accidentat doi jucători importanți. Vom vedea cum vom reuși să terminăm acest sezon. Îmi stăpânesc cu greu sentimentele. E greu. Muncim degeaba.

Ne transformăm în alți jucători când începe meciul. La antrenamente suntem cu totul altă echipă. Pe teren totul se sfârșește. Nu am fost în vestiar la pauză. Aș vrea să spun că există o șansă. Trebuie să pornească asta din interiorul fiecăruia. Trebuie să ne trezim la realitate. Nu am realizat nimic. Nu mai suntem la mâna noastră. Nu vom face nimic dacă nu înțelegem la ce echipă jucăm”, a declarat Onea la