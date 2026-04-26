Sport

„Totul s-a sfârșit. Muncim degeaba". Răzvan Onea, devastat după Dinamo – Rapid 3-1. Fundașul giuleștenilor, cu lacrimi în ochi la flash-interviu. „Trebuie să ne trezim la realitate"

Rapid, în cădere liberă după 1-3 cu Dinamo. Giuleștenii riscă să rateze cupele europene, iar Răzvan Onea recunoaște: „Suntem pe marginea prăpastiei”.
Alex Bodnariu
26.04.2026 | 23:28
ULTIMA ORĂ
Răzvan Onea a venit cu lacrimi în ochi la flash-interviu. Ce a declarat după Dinamo - Rapid 3-1
ADVERTISEMENT

Rapidul pare în cădere liberă. Echipa lui Costel Gâlcă a pierdut clar cu 1-3 pe Arena Națională în fața celor de la Dinamo și a coborât pe locul 5 în play-off. La finalul partidei, jucătorii lui Costel Gâlcă au încercat să găsească explicații pentru acest nou eșec.

Giuleștenii au doar patru puncte obținute în primele 6 meciuri jucate în play-off-ul SuperLigii României. Rapid riscă serios să rateze prezența în preliminariile cupelor europene dacă situația nu se schimbă în următoarele runde. Echipa lui Costel Gâlcă este obligată, practic, să termine cel puțin pe locul 4 pentru a prinde barajul.

ADVERTISEMENT

Sunt probleme mari în jocul formației de sub Podul Grant. În meciul cu Dinamo, băieții lui Costel Gâlcă au trimis doar un șut pe spațiul porții. De asemenea, multe dintre pase au fost eronate, iar aproape toate atacurile au părut sterile și lipsite de creativitate.

Răzvan Onea, unul dintre oamenii cu greutate din vestiarul Rapidului, a venit la flash-interviu cu lacrimi în ochi. Fundașul lateral nu își găsește cuvintele pentru situația prin care trece clubul și recunoaște că momentul este unul de coșmar, la care în urmă cu câteva săptămâni nu s-ar fi gândit că se poate ajunge.

ADVERTISEMENT
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

„Am clacat. Nu e gata, dar suntem pe marginea prăpastiei. Suntem la un pas să nu atingem nimic din ceea ce ne-am propus. Nu am un răspuns. De data aceasta am început bine. Totul s-a sfârșit. Ne este greu. S-au mai accidentat doi jucători importanți. Vom vedea cum vom reuși să terminăm acest sezon. Îmi stăpânesc cu greu sentimentele. E greu. Muncim degeaba.

ADVERTISEMENT
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
Digisport.ro
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul

Ne transformăm în alți jucători când începe meciul. La antrenamente suntem cu totul altă echipă. Pe teren totul se sfârșește. Nu am fost în vestiar la pauză. Aș vrea să spun că există o șansă. Trebuie să pornească asta din interiorul fiecăruia. Trebuie să ne trezim la realitate. Nu am realizat nimic. Nu mai suntem la mâna noastră. Nu vom face nimic dacă nu înțelegem la ce echipă jucăm”, a declarat Onea la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Dezastru total la Rapid! L-a pierdut și pe Claudiu Petrila, care a ieșit...
Fanatik
Dezastru total la Rapid! L-a pierdut și pe Claudiu Petrila, care a ieșit de pe teren în lacrimi după umilința cu Dinamo
Etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii: Rapid s-a tăiat cu Briciu și pierde...
Fanatik
Etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii: Rapid s-a tăiat cu Briciu și pierde cu 1-3 derby-ul cu Dinamo. Cum arată clasamentul
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate...
Fanatik
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut...
iamsport.ro
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut a schimbat totul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!