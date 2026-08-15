Sport

Trabzonspor, ce lovitură! Salariul uriaș plătit lui Salah, amortizat în doar câteva zile

Echipele din Turcia au început să investească foarte mult în ultimii ani, iar multe dintre mutări se dovedesc a fi profitabile! Cum și-a amortizat deja Trabzonspor investiția în Salah
Ciprian Păvăleanu
15.08.2026 | 12:13
Trabzonspor ce lovitura Salariul urias platit lui Salah amortizat in doar cateva zile
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Trabzonspor aproape că deja și-a scos investiția pe Mohamed Salah. Foto: Hepta.ro
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În ultimii ani, tot mai multe staruri au ajuns în Turcia. De această dată, nu doar echipele de top au impresionat pe piața transferurilor, ci chiar și echipe mai puțin populare, precum Trabzonspor. Datorită fanatismului de care dau dovadă suporterii turci, clubul lui Denis Drăguș aproape și-a acoperit investiția făcută pentru „faraonul egiptean” în doar câteva zile.

Cum și-a amortizat Trabzonspor investiția pentru Mohamed Salah în doar câteva zile

Deși în Premier League a dovedit că nu se mai poate ridica la cel mai înalt nivel, Mohamed Salah și-ar putea pune amprenta serios asupra Superligii din Turciei. Egipteanul a primit un salariu uriaș din partea conducătorilor lui Trabzon, mai ales că el a venit din postura de jucător liber de contract.

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Totuși, această investiție a fost făcută cu cap de conducerea lui Trabzonspor. Clubul a perfectat mai întâi mutarea-vedetă, cea a lui Mohamed Salah, după care l-a semnat și pe Darwin Nunez, iar mai apoi a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul viitor. În doar câteva zile, fanii au cumpărat nu mai puțin de 18.000 de abonamente. Președintele Ertugrul Dogan a declarat că dacă se va ajunge la 25.000 de abonamente vândute, atunci investiția pentru fostul star al lui Liverpool va fi deja amortizată.

  • Şenol Güneş Spor Complex Papara Park, stadionul pe care Trabzonspor își dispută meciurile de acasă, are o capacitate de 41.000 de locuri.

Mohamed Salah a devenit cel mai bine plătit jucător din Superliga Turciei

Nu mai este un secret că principalele echipe din Turcia oferă salarii uriașe jucătorilor lor de top. După transferul la Trabzonspor, Mohamed Salah a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Superliga Turciei și doar Victor Osimhen se apropie de „faraon”.

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Conform celor de la givemesport.com, Salah va câștiga la Trabzonspor 342.500 de lire pe săptămână, adică undeva la 20 de milioane de euro anual. Nigerianul Victor Osimhen câștigă cu aproximativ 40.000 de lire mai puțin pe săptămână, deci salariul său anual este de aproximativ 18 milioane de euro. În top se mai regăsesc jucători precum Kante (Fenerbahce),  Ederson (Fenerbahce), Leroy Sane (Galatasaray), Mason Greenwood (Fenerbahce), Milan Skriniar (Fenerbahce), Marco Asensio (Fenerbahce), Talisca (Fenerbahce) sau Leandro Trossard (Beșiktaș).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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