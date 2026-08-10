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Trabzonspor i-a decis soarta lui Denis Drăguș! Turcii au anunțat ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali

Turcii au făcut anunțul cu privire la viitorul lui Denis Drăguș, fotbalist dorit de Gigi Becali la FCSB. Care este planul celor de la Trabzonspor.
Bogdan Mariș
11.08.2026 | 01:07
Trabzonspor ia decis soarta lui Denis Dragus Turcii au anuntat ce se intampla cu atacantul dorit de Gigi Becali
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Denis Drăguș (27 de ani) ar urma să plece în această vară de la Trabzonspor. FOTO: colaj Fanatik.
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Trabzonspor nu mai contează pe Denis Drăguș (27 de ani) și ar putea fi nevoită să găsească o soluție pentru internaționalul român. Turcii l-au adus recent pe Mohamed Salah și se află în negocieri foarte avansate cu fostul său coechipier de la Liverpool, Darwin Nunez, iar numărul de jucători străini din lot este prea mare.

Turcii au făcut anunțul: Denis Drăguș, OUT de la Trabzonspor

Jurnalistul turc Yunus Emre Sel a anunțat că Trabzonspor se va despărți în această vară de mai mulți jucători străini, printre care se numără și Denis Drăguș. „Trabzonspor are în prezent 17 fotbalişti străini. Clubul se va despărţi de Batista Mendy, John Lundstram şi Denis Drăguş. De asemenea, Rene Mitongo va fi împrumutat la o altă echipă, ceea ce va reduce numărul la 13 jucători străini.

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Odată cu sosirea lui Darwin Nunez, numărul va creşte din nou la 14. Prin urmare, pentru ca Trabzonspor să poată aduce un mijlocaş, va fi nevoie de o plecare surpriză din actualul lot”, a transmis acesta. Darwin Nunez ar urma să fie împrumutat pentru un sezon la Trabzonspor de Al Hilal, iar turcii vor plăti 8 milioane de euro din salariul său anual (22 de milioane). Dacă mutarea se va concretiza, Nunez va evolua din nou alături de fostul său coechipier de la Liverpool, Mohamed Salah, care a sosit în această vară la Trabzonspor.

Care sunt cifrele lui Denis Drăguș la Trabzonspor

Trabzonspor a plătit 1.7 milioane de euro pentru a-l transfera pe Denis Drăguș de la Standard Liege în vara lui 2024, iar internaționalul român a evoluat timp de un sezon pentru fosta campioană a Turciei. Atacantul a strâns 26 de prezențe la Trabzonspor în toate competițiile și a reușit să marcheze de trei ori.

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În stagiunea 2025-2026, clubul de care aparține Drăguș nu a mai contat pe serviciile sale, iar acesta a fost împrumutat la alte două grupări din Super Lig, Eyupspor și Gaziantep. Gigi Becali este interesat de transferul lui Drăguș, iar acesta ar putea sosi la FCSB, ținând cont de situația de la Trabzonspor.

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