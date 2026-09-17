Sport

Lovitură de un milion de euro! Cosmin Moți și-a vândut antrenorul după doar două luni. Îl va antrena pe Salah în Turcia

Ludogoreț, clubul la care Cosmin Moți este director tehnic, l-a cedat pe Thomas Reis la Trabzonspor pentru un milion de euro. Germanul pleacă după doar două luni.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 16:45
Lovitura de un milion de euro Cosmin Moti sia vandut antrenorul dupa doar doua luni Il va antrena pe Salah in Turcia
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Cosmin Moți a rămas fără antrenor la Ludogoreț! Transfer de un milion de euro la Trabzonspor
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Ludogoreț, echipa la care Cosmin Moți este director tehnic, a rămas fără antrenor după numai câteva luni. Campioana Bulgariei l-a cedat pe Thomas Reis la Trabzonspor. Germanul revine astfel în Turcia și îl va antrena pe Mohamed Salah.

Cosmin Moți a rămas fără antrenor la Ludogoreț! Transfer de un milion de euro la Trabzonspor

Thomas Reis a plecat de la Ludogoreț după numai două luni petrecute în Bulgaria și a revenit în campionatul Turciei. Tehnicianul german în vârstă de 52 de ani a fost cedat la Trabzonspor, formație rămasă fără antrenor după despărțirea de Fatih Tekke, pentru un milion de euro. Ludogoreț a anunțat despărțirea prin intermediul rețelelor de socializare, iar mutarea a fost oficializată și de Trabzonspor. Reis a avut rezultate foarte bune în campionatul Bulgariei, unde a înregistrat șapte victorii și două remize în primele nouă etape.

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Pentru Thomas Reis este o revenire în fotbalul turc. Germanul a pregătit-o pe Samsunspor între 2024 și 2026 și a dus echipa până pe locul 3 în Süper Lig. La Trabzonspor a semnat un contract pe un sezon, cu opțiune pentru încă unul, și ar urma să câștige aproximativ un milion de euro pe an. Președintele Ertuğrul Doğan a dezvăluit că Reis și-a dorit foarte mult transferul și chiar s-a oferit ca suma necesară despărțirii de Ludogoreț să fie scăzută din salariul său.

Cosmin Moți e din 2012 la Ludogoreț

Cosmin Moți este unul dintre oamenii importanți de la Ludogoreț. Fostul internațional român ocupă funcția de director tehnic din 2021, imediat după retragerea din fotbal. Moți a rămas astfel la clubul pentru care a evoluat timp de nouă ani.

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Moți a ajuns la Ludogoreț în 2012, de la Dinamo, și a strâns peste 250 de meciuri pentru formația din Razgrad. A câștigat nouă titluri consecutive și a evoluat în grupele Champions League și Europa League.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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