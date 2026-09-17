Ludogoreț, echipa la care Cosmin Moți este director tehnic, a rămas fără antrenor după numai câteva luni. Campioana Bulgariei l-a cedat pe Thomas Reis la Trabzonspor. Germanul revine astfel în Turcia și îl va antrena pe Mohamed Salah.
Thomas Reis a plecat de la Ludogoreț după numai două luni petrecute în Bulgaria și a revenit în campionatul Turciei. Tehnicianul german în vârstă de 52 de ani a fost cedat la Trabzonspor, formație rămasă fără antrenor după despărțirea de Fatih Tekke, pentru un milion de euro. Ludogoreț a anunțat despărțirea prin intermediul rețelelor de socializare, iar mutarea a fost oficializată și de Trabzonspor. Reis a avut rezultate foarte bune în campionatul Bulgariei, unde a înregistrat șapte victorii și două remize în primele nouă etape.
Pentru Thomas Reis este o revenire în fotbalul turc. Germanul a pregătit-o pe Samsunspor între 2024 și 2026 și a dus echipa până pe locul 3 în Süper Lig. La Trabzonspor a semnat un contract pe un sezon, cu opțiune pentru încă unul, și ar urma să câștige aproximativ un milion de euro pe an. Președintele Ertuğrul Doğan a dezvăluit că Reis și-a dorit foarte mult transferul și chiar s-a oferit ca suma necesară despărțirii de Ludogoreț să fie scăzută din salariul său.
Cosmin Moți este unul dintre oamenii importanți de la Ludogoreț. Fostul internațional român ocupă funcția de director tehnic din 2021, imediat după retragerea din fotbal. Moți a rămas astfel la clubul pentru care a evoluat timp de nouă ani.
Moți a ajuns la Ludogoreț în 2012, de la Dinamo, și a strâns peste 250 de meciuri pentru formația din Razgrad. A câștigat nouă titluri consecutive și a evoluat în grupele Champions League și Europa League.