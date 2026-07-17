Sport

Trădare în mercato: fotbalistul de la FCSB s-a transferat la Steaua!

Mutare surprinzătoare pe piața transferurilor! Fostul fotbalist de la FCSB se află în pregătiri cu Steaua, rivală în războiul pentru identitatea și palmaresul echipei istorice a roș-albaștrilor
Răzvan Rădulescu
17.07.2026 | 16:08
Tradare in mercato fotbalistul de la FCSB sa transferat la Steaua
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Ce mutare a avut loc pe axa Steaua - FCSB. Anunțul oficial. Foto: Facebook - @Steaua București
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Laurențiu Vlăsceanu (21 ani), fostul fotbalist al FCSB, care a plecat în această vară de la echipă, se antrenează cu Steaua. Clubul pregătit de Daniel Oprița a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare. Tânărul fundaș stânga nu a intrat în planurile lui Marius Baciu și a fost cedat gratis de FCSB.

Laurențiu Vlăsceanu, de la FCSB la Steaua

Format la academia celor de la Academica Clinceni și FCSB, Laurențiu Vlăsceanu a fost împrumutat de fosta campioană a României în ultimele sezoane la Unirea Slobozia și UTA Arad. Revenit la FCSB în această vară, după împrumutul la Slobozia, Laurențiu Vlăsceanu nu a continuat alături de echipa lui Marius Baciu.

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Gigi Becali și-a dat acordul, iar Laurențiu Vlăsceanu a plecat gratis de la FCSB. Tânărul fundaș stânga, cu 4 apariții în tricoul naționalei României U19, nu a stat mult fără echipă. Steaua, care se află pe un butoi de pulbere, a anunțat pe căile oficiale de comunicare că Laurențiu Vlăsceanu se antrenează cu restul lotului pregătit de Daniel Oprița.

Vlăsceanu ar putea bifa primele minute în tricoul „militarilor” sâmbătă, 18 iulie, în amicalul Steaua – SCM Râmnicu Vâlcea, de la ora 11:00, pe Stadionul 1 Mai. „Laurențiu Vlăsceanu se pregătește cu Steaua. Un nume nou în lotul formației noastre: Laurențiu Vlăsceanu are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș stânga. Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,72 m, Laurențiu a evoluat în ultimele două sezoane în Liga I la UTA și Unirea Slobozia”, se arată în anunțul Stelei.

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Ce se întâmplă cu Steaua în noul sezon din Liga 2

Antrenorul Daniel Oprița a sunat adunarea în urmă cu o lună, iar Steaua se află în plină pregătire pentru startul noului sezon din Liga 2. Deși suporterii sperau ca ”militarii” să poată obțină dreptul de promovare în SuperLiga, acest lucru este din ce în ce mai puțin probabil.

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Deși promitea că va face toate demersurile pentru ca Steaua să primească dreptul de promovare, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat că schimbările din politică au dat peste cap planul.

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”Nimeni nu poate întoarce (n.r. – drumul Stelei spre SuperLiga), doar că a fost o moțiune de cenzură PSD-AUR în Parlament, iar actualul Guvern nu mai poate lua unele decizii, printre care și cele de care are nevoie Steaua.

Cel mai devreme când un Guvern va avea drepturi depline să decidă. A picat Guvernul, deciziile necesare nu pot fi luate legal. Apoi, când un privat va vrea să se asocieze”, a scris ministrul, pe contul de Facebook.

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Victor Pițurcă, dezamăgit că Steaua nu are drept de promovare

Un susținător fervent al grupării din Ghencea, fostul mare atacant Victor Pițurcă a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIKnu are așteptări nici pentru noul sezon și consideră că este complot anti-Steaua.

”La Steaua situația a fost dificilă tot timpul. Eu am speranța și încrederea că această problemă se va rezolva. Domnul ministru a promis ceva și se pare că nu a reușit nimic. Incertitudinea asta care domnește nu face bine deloc și chiar e o situație dificilă. Am înțeles că nu ar fi fost lăsat.

Cert e că nu s-a rezolvat nimic și problema e că nu sunt perspective nici pentru anul viitor. Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră. Să sperăm că va apărea o surpriză și depinde ce se întâmplă în clasa politică. Eu cred că numai un ministru extrem de hotărât va putea rezolva situația asta”, a declarat Pițurcă.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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