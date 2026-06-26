Sport

Trădare pe axa Dinamo – Rapid! Dan Șucu și-a „tras” conducător care a fost la rivala de moarte

Dan Șucu a dat o lovitură dură pentru Dinamo București! Rapid s-a întărit acolo unde avea nevoie cel mai tare, cu un fost conducător al marii rivale din oraș
Ciprian Păvăleanu
26.06.2026 | 13:38
Tradare pe axa Dinamo Rapid Dan Sucu sia tras conducator care a fost la rivala de moarte
breaking news
Rapid s-a înțeles cu fostul conducător al lui Dinamo. Foto: Colaj FANATIK
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Dan Șucu (63 de ani) a făcut primul pas și cel mai important înainte de a începe transferurile la Rapid, pe care toți suporterii le cer cu vehemență. Patronul giuleștenilor s-a înțeles cu Marius Adrian Nicolae (40 de ani), care se va ocupa de recrutarea jucătorilor. Acesta a ocupat în trecut funcția de director sportiv la Dinamo București.

Dan Șucu s-a înțeles cu fostul conducător al lui Dinamo București

În ultimele zile, suporterii au erupt pe social media la postările Rapidului, cerând vehement transferuri la echipă, după ce formația giuleșteană a dezamăgit din nou în play-off-ul sezonului recent încheiat. Momentan, Dan Șucu nu se grăbește să arunce bani pe jucători, iar mai întâi a adus un om cu experiență care să se ocupe de recrutare.

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Este vorba despre Marius Adrian Nicolae, care va ocupa poziția de Head of Recruitment & Loan Manager. Pe scurt, el va identifica și recruta jucătorii de care clubul are nevoie. În trecut, Nicolae a mai fost director sportiv la Petrolul Ploiești, Guangzhou, Vejle, dar și Dinamo, rivala de moarte a Rapidului.

„Bun venit, Marius Adrian Nicolae! Clubul nostru își întărește structura sportivă prin cooptarea lui Marius Adrian Nicolae, noul Head of Recruitment & Loan Manager. De-a lungul carierei sale, acesta a acumulat o vastă experiență profesională activând pe postul de director sportiv la cluburi precum Universitatea Cluj, Dinamo București, Guangzhou R&F, Petrolul Ploiești, dar și Vejle Boldklub, echipă din Superliga Danemarcei, pe care a condus-o sportiv în perioada 2021-2025.

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Pe plan intern a realizat transferurile unor jucători internaționali care au avut un impact important la nivelul primei ligi. Acesta va avea un rol cheie în dezvoltarea strategică a clubului, fiind implicat direct în identificarea, evaluarea și recrutarea jucătorilor, colaborând direct și cu cluburi internaționale.
Bine ai venit în Giulești!”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

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Continuă nemulțumirile în Giulești! Suporterii cer transferuri la echipă

Deși această mutare a lui Dan Șucu reprezintă un prim pas înaintea unor transferuri pentru următorul sezon, suporterii continuă să fie nerăbdători și au asaltat din nou secțiunea de comentarii, chiar și la postarea în care Marius Adrian Nicolae a fost anunțat.

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„Băi, aduceți jucători odată, că nu joacă ăștia din birouri! Aștept un nou magazioner și un nou bucătar?”; „Și niște băiețași pe teren când? Sau jucăm tot cu plictisiții de sezonul trecut?”, „Văd că aduceți doar staff, dar jucători când?”; „Poate veni oricine, atât timp cât rămâne Aioani în poartă suntem praf!”; „Excelent! Câte goluri a dat sezonul trecut și unde a jucat?”, au fost doar câteva dintre nemulțumirile și comentariile ironice ale fanilor.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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