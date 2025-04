Trădarea Danei Nălbaru, prin ochii lui Mihai Sturzu. Adevărul despre ruperea trupei Hi-Q scos la iveală după 22 ani

Trădarea Danei Nălbaru a fost ani de zile greu de acceptat de către colegii ei de trupă. Mihai Sturzu și Florin Grozea au trecut prin cele mai dificile momente în 2003, când HI-Q era la marginea prăpastiei, la un pas de destrămarea definitivă. Plecarea fulger a solistei, pe care nu au anticipat-o nicio secundă, este explicată după 22 de ani, de Mihai.

Trădarea Danei Nălbaru, prin ochii lui Mihai Sturzu

a fost subiect de discuții. Au curs întrebări și controverse legate de adevăratul motiv care a dus la acea decizie fulgerătoare. Mihai Sturzu, invitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain și simplu, a explicat tot contextul în care au primit mesajul Danei că nu vrea să mai facă parte din proiectul lor muzical.

Însă, trădarea nu a venit doar din partea soției lui Dragoș Bucur. Înaintea ei, Marius Moga a fost primul care le-a îngreunat viața și cariera muzicală. Mihai povestește cum au ajuns să facă primul studio cu vedeta de la Antena 1.

„La un moment dat Moga a locuit cu Florin. Au vrut să-și facă studioul lor, Mof Records, Moga și Florin, doar că nu au avut toți banii. Au venit amândoi la mine să intru și eu în acest business al lor cu o parte egală de trei. Doreau să folosesc resurse de parteneriate pe care le mai aveam, că în studio nu îmi placea să stau, să finanțez ce voiau ei să facă.

Pe vremea aia, cu tot talentul din lume, nu aveai acces la echipamente. Acestea au costat atunci când costă astăzi să pornești un post de radio. Totul se întâmpla mult mai greu decât acum. Am pornit totul cu foarte mult talent din partea lui Marius, cu foarte multă muncă din partea lui Florin și cu componenta mea de ajutor. Așa am făcut un label independent.”, a dezvăluit Mihai Sturzu.

„Te trezești plângând că nu știi încotro să o iei. Nu mai aveam bani să bag motorină să mă duc la Brașov”

După d . Mihai Sturzu susține că decizia ei a dus la închiderea tuturor ușilor pe care ei le aveau peste tot în țară. Atât de tare au fost afectați că au rămas fără bani de conbustibil.

„Aia a fost și perioada când a plecat Dana din trupă. Lucru care pe noi ne-a destabilizat foarte tare. Financiar, emoțional, social. Adică imaginează-ți că tu ești astăzi Mihai Morar și, de la președintele țării, la șoferul de autobuz din Carei, toată lumea îți răspunde la telefon dacă suni. Mâine nu îți mai răspunde nimeni. Aia am trăit eu când a plecat Dana. Au fost foarte puțini oameni care au mai dat un semn în acea perioadă.

Acela a fost un moment foarte dificil pentru noi. Nu prea mai aveam energie. Cu toții am trecut prin clipe în care te trezești dimineața și îți vine să te culci la loc. Te trezești plângând că nu știi încotro să o iei. Nu mai aveam bani să bag motorină să mă duc la Brașov.”, a adăugat pilotul.

„Directorul de programe ne aștepta. Dana ne-a zis că ea nu mai vine și că se retrage din trupă”

Mihai Sturzu dezvăluie care este adevărul în legătură cu prima ruptură a trupei HI-Q. Trădarea Danei Nălbaru a venit într-un moment de glorie, când erau pe punctul de a semna contractul vieții lor.

„Dana a plecat într-un moment în care noi eram într-o negociere cu Prima TV, ne mutasem de la Antenă. Nu a fost o idee prea înțeleaptă din partea noastră, e adevărat, ca în timp ce făceam o emisiune de hiper succes la Antena 1, să facem imnul pentru o altă emisiune de hiper succes la Prima TT, Big Brother. Era, în primul an, ca un drog național. Toată lumea intra în casă să se uite. Antena nu a primit cu bucurie această veste. Ni s-a terminat contractul, nu l-au mai reînnoit.

Țin minte că trebuia să mergem să semnăm contractul cu Prima. Eram la sediu. Directorul de programe ne aștepta. Eu am ajuns primul. Florin mi-a dat mesaj că ajunge și el. Și atunci Dana ne-a zis că ea nu mai vine și că se retrage din trupă. Eram în biroul lui Răzvan Enache când am afla. El a rămas fără cuvinte, noi deja filmasem. Era pusă în grilă emisiunea. Am făcut o emisiune la mare cu Florin și cu Starul (Dj Badea, comediantul), ce s-a putut face. Mai nimic.”, a mai zis fostul om politic.

Trădați sau nu de Marius Moga?

După destabilizarea venită după plecarea Danei, i-a anunțat că renunță la colaborarea lor pentru a-și face propriul lui studio muzical. Astfel, trădați sau nu, băieții de la HI-Q au rămas fără toată munca de ani de zile.

„După acea vară în care noi eram în degringolada supremă. Nu știam dacă mai avem trupă. Nu îmi răspundea nimeni la telefon. Nu știam ce să facem. Cumva în paralel Marius a decis să-și facă un studio al lui. Întorși de la mare, învinși și distruși, am aflat că nu mai aveam nici studio. Nici trupă, nici studio și nici prieteni.

Nici nu-ți dai seama că este trădare. Fiecare alerga pe propriile câmpii, în gândurile lui, încercând să facă ce credea că este mai bine. Am pierdut foarte mulți bani. Toți banii noștri. Nu mai aveam nici concerte.

Slavă Domnului că aveam apartamentele noastre, nu plăteam chirie. Primul lucru din banii făcuți cu trupa ne-am luat casă. Am făcut bani cu HI-Q cât să avem unde să stăm, cât să mergem în vacanțe și fiecare să-și ajute familia așa cum a considerat.”, a completat Mihai Sturzu.

„Ar trebui să aibă de acum locul lor în Rai”

Întrebat despre relația pe care o are cu Dana, după 22 de ani de la ruptura trupei, Mihai Sturzu admite că nu mai păstrează legătura. Cu toate acestea o admiră pentru ceea ce a făcut ea și Dragoș Bucur, respectiv că au înfiat un copil. Acest gest măreț îi aduce, din punctul lui de vedere, un loc direct în Rai.

„Nu mai știu nimic de Dana, nu! Cred că ultima oară am vorbit când a trebuit să licențiem o piesă. Am forte multă admirație pentru Dana, pentru colega mea. Am foarte multă admirație cunoscând-o de când eram copii. Văzând-o cum a evoluat. Știindu-i povestea și admirându-i curajul pe care l-a avut să mărturisească totul.

Este adevărat, eu am o sensibilitate mai mare pentru copii. Dana, ca și alt prieten al meu, au făcut gesturi pentru care ar trebui să aibă de acum locul lor în Rai, au înfiat un copil. Mi se pare că lucrurile acestea te absolvă de orice. Orice discuție am avut noi cu Dana, toate s-au dus. Mă înclin oricând în fața ei.”, a încheiat fostul solist al trupei HI-Q.