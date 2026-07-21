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Trădarea verii în fotbalul mondial? Real Madrid vrea să-l transfere de la Barcelona pe eroul de la Cupa Mondială

PSG și Real Madrid sunt interesate de transferul unui fotbalist de la Barcelona. Acesta a devenit campion mondial alături de naționala Spaniei în SUA.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 15:25
Tradarea verii in fotbalul mondial Real Madrid vrea sal transfere de la Barcelona pe eroul de la Cupa Mondiala
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Real Madrid îl dorește pe fotbalistul Barcelonei, Ferran Torres (26 de ani). FOTO: Profimedia
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Situația lui Ferran Torres (26 de ani) era incertă înainte de Cupa Mondială din această vară. Fotbalistul spaniol mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, iar catalanii ar dori să prelungească înțelegerea, însă acesta este dorit de Luis Enrique la PSG, iar de transferul său ar fi interesată și marea rivală a grupării blaugrana, Real Madrid.

Ferran Torres, la Real Madrid?

Situația lui Ferran Torres s-ar putea transforma într-o adevărată „telenovelă” în această perioadă de mercato. Barcelona dorește să îi prelungească înțelegerea, care expiră în 2027, însă cele două părți nu au ajuns la un acord până în acest moment, negocierile urmând a începe în următoarea săptămână. Atacantul ar fi fost contactat deja de cei de la PSG, deoarece Luis Enrique l-ar dori ca înlocuitor pentru Goncalo Ramos, care a fost vândut la AC Milan.

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Conform L’Equipe, inclusiv marea rivală a Barcelonei, Real Madrid, ar fi interesată de Ferran Torres, în special după golul marcat în finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. Madrilenii l-au dorit pe Torres și în perioada în care acesta evolua la Valencia, însă spaniolul a ales în acel moment să plece la Manchester City. Echipa preluată în această vară de Jose Mourinho a transferat deja un fost jucător de la Barcelona, pe fundașul Marc Cucurella.

Care a fost ultimul jucător care s-a transferat direct de la Barcelona la Real Madrid

Real Madrid va fi nevoită să negocieze cu Barcelona în cazul în care dorește să îl transfere pe Ferran Torres încă din această vară. De-a lungul timpului, au existat mai multe nume uriașe care au evoluat pentru ambele formații, precum Ronaldo, Gică Hagi, Luis Figo, Luis Enrique, Michael Laudrup sau Samuel Eto’o, însă în ultimele decenii au existat foarte puțini jucători care s-au transferat direct de la o rivală la cealaltă.

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În secolul XXI, au existat doar două astfel de exemple. Evident, cel mai faimos este Luis Figo, transferul său de la Barcelona la Real declanșând o adevărată nebunie în fotbalul mondial. Ultimul fotbalist care a plecat direct de la formația catalană la gruparea din capitala Spaniei a fost Javier Saviola, în 2007, însă acesta a făcut-o din postura de jucător liber, după expirarea contractului.

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  • 50.000.000 de euro este cota actuală a lui Ferran Torres, conform transfermarkt
  • 65 de goluri a marcat Ferran Torres în cele 207 jocuri disputate în tricoul Barcelonei
4.00 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Spania câștigă UEFA Nations League 2026-27”
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