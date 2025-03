Trădată de propria echipă? Francesca Chebuțiu, dezvăluiri exclusive, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2025

Din cauza unor probleme medicale, Francesca Chebuțiu, concurentă Survivor România 2025, a părăsit competiția filmată în Republica Dominicană, în ediția de luni, 3 martie.

Francesca Chebuțiu este mândră de parcursul ei în competiție, chiar dacă a plecat acasă cu un gust amar provocat de unii colegi cărora nu le-a înțeles caracterul și comportamentul. Concurenta spune că nu s-a simțit foarte bine în echipa ei, în plus, foamea și lipsa igienei corecte au făcut ca această experiență să fie una cumplit de grea.

ADVERTISEMENT

Francesca Chebuțiu a părăsit Survivor România 2025: “Din punct de vedere social, a fost greu să văd cum unii oameni își calcă pe principii doar pentru a obține ceva”

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu concurenta care a părăsit show-ul prezentat de Daniel Pavel, și difuzat în fiecare seară de luni până miercuri, la Pro Tv.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025?

real și intens. Oamenii trebuie acceptați așa cum sunt, nu prin filtrul așteptărilor noastre. Această experiență m-a învățat să fiu mai prezentă, să apreciez tot ce am și să nu-mi pun stările în mâinile altora. Eu sunt singura responsabilă pentru mine, iar autenticitatea și caracterul puternic sunt daruri rare.

ADVERTISEMENT

Viața mea este frumoasă, iar această aventură mi-a reamintit cât de norocoasă sunt. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și, mai ales, pentru mine și pentru puterea mea. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea.

Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Din punct de vedere social, a fost greu să văd cum unii oameni își calcă pe principii (dacă le aveau) doar pentru a obține ceva. Eu cred că poți reuși și atunci când ești sincer și ai inima deschisă. Mereu m-am întrebat: de ce aleg oamenii să presupună în loc să întrebe direct și să afle adevărul de la cei implicați?

ADVERTISEMENT

“Nu toți oamenii au intenții bune”

Lecția pe care încă încerc să o învăț este că nu toți oamenii au intenții bune și nu toți sunt capabili să înțeleagă adevăratul sens al unui mesaj dincolo de cuvintele rostite.

ADVERTISEMENT

Și să nu uităm de lipsa hranei și a igienei, care au făcut totul și mai dificil. Visam în fiecare noapte mâncare.

Ai fost eliminată din motive medicale însă, ai avut parte și de un duel extrem de strâns cu Darius, în jocurile trecute. Ce crezi că a făcut diferența dintre voi doi, la acea vreme?

Diferența a fost făcută de faptul că am calculat fiecare mișcare înainte de a începe jocul. Am numărat de câte ori trebuia să cadă mingea pe acele mici obstacole până să ajungă jos, ca să știu exact cât timp aveam pentru a așeză piesele de domino. Am cronometrat câte secunde îmi lua să ajung înapoi la locul meu. Am fost extrem de calculată și concentrată, fără să las emoțiile să preia controlul – lucru pe care Darius, cred, nu a reușit să-l facă atunci.

Siguranța cu care am jucat s-a simțit. Aceasta a venit atât din faptul că nu eu făcusem strategia votului și știam că el greșește alegându-mă, cât și din convingerea lui că sunt puternică.

Francesca Chebuțiu: “Mulți evitau să vorbească de teamă să nu fie excluși”

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Dinamica echipei era extrem de schimbătoare. Eram cu toții caractere puternice, fiecare având ceva de dovedit. Inițial, deciziile erau luate de doar câteva persoane, iar acest lucru l-am adus în discuție. Cred că am fost prima care și-a exprimat deschis părerea, deși era evident că și ceilalți erau deranjați.

Faptul că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume m-a vulnerabilizat, pentru că nu aveam o echipă atât de deschisă încât să discutăm sincer, așa cum ar fi trebuit să o facă un grup unit. Mulți evitau să vorbească de teamă să nu fie excluși sau să nu mai fie susținuți. Eu nu am avut această frică.

Nu am simțit prea mult sprijin din partea echipei mele. Am luat parte la câteva discuții aprinse care, din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit să continue, dar nimeni nu a intervenit. Atunci am realizat că sunt singură și că, pentru unii, frica este mai puternică decât moralitatea.

Francesca Chebuțiu: “Sportiv am dat tot ce am avut mai bun în condițiile date”

Cu toate că am fost o jucătoare bună, nu am simțit că sunt un pion important în tribul nostru. La un moment dat, eram foarte demoralizată, simțind că eforturile mele nu erau apreciate așa cum ar fi trebuit.

Ce părere ai despre introducerea urnelor destinului? Crezi că acest element nou schimbă radical jocul?

Da, cred că Urnele Destinului schimbă jocul complet. Așa cum sugerează și numele, este vorba de destin și de șansă. Dacă un concurent sparge urna cu apă, poate alege orice jucător consideră potrivit, chiar dacă acesta nu a fost votat. Acest mecanism face că toți concurenții să fie vulnerabili, indiferent de voturi sau de strategii. Chiar și persoana care câștigă colanul de imunitate își pierde o parte din puterea obținută, deoarece decizia finală poate fi influențată de noroc, nu doar de jocul strategic.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Nu știu ce aș face diferit, deoarece sunt foarte mândră de parcursul meu. Am reușit să nu intru în conflicte, chiar și atunci când eram aproape de a fi atrasă în ele. În plus, sportiv am dat tot ce am avut mai bun în condițiile date. Sunt foarte mândră de mine!

Ce mesaj are Francesca Chebuțiu pentru colegii rămași în competiția Survivor România 2025?

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași?

“Vă mulțumesc din suflet pentru toată energia pe care mi-ați transmis-o! De fiecare dată când mă simțeam slăbită, mă gândeam că acasă sunt oameni care mă vor puternică, și asta m-a făcut să pot mai mult! Vă iubesc! ”

Un mesaj ar fi: “Fiți autentici și cu inima deschisă, luați oamenii ca atare și nu mai luați lucrurile personal. Forță și keep it up! Aveți tot respectul meu pentru că încă sunteți acolo! “