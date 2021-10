“Trădătorul” Aymeric Laporte, titular în finala Ligii Naţiunilor! A lăsat Franţa pentru naţionala Spaniei: “A fost o minciună”

Spania şi Franţa se vor duela duminică, de la ora 21:45, în finala Ligii Naţiunilor, iar Aymeric Laporte este anunţat titular în primul “11” al selecţionatei antrenate de Luis Enrique. În urmă cu patru ani, fundaşul francez a fost la un pas să evolueze pentru campioana mondială.

Cum a ajuns Aymeric Laporte să trădeze Franţa pentru Spania. A prins de trei ori banca de rezerve a “cocoşilor galici”

Născut la Agen, un mic orăşel din regiunea Nouvelle-Aquitaine (Franţa), Aymeric Laporte a ajuns la academia lui Atheltic Bilbao în 2010, pe când avea 16 ani. Pasul l-a făcut cu ajutorul faptului că are descendenţă bască, fiind cunoscut faptul că formaţia de pe “San Mames” are reguli stricte în privinţa jucătorilor care pot fi legitimaţi.

Chiar dacă a ajuns în Spania încă de la 16 ani, Aymeric Laporte a jucat pentru selecţionatele de juniori ale Franţei, reuşind să bifeze 51 de selecţii la aceste echipe. În octombrie 2016, fundaşul central a fost convocat de Didier Deschamps, însă a fost rezervă neutilizată în partidele cu Bulgaria şi Olanda.

ADVERTISEMENT

La fel s-a întâmplat şi la amicalul cu Spania, din martie 2017, când a rămas din nou pe banca de rezerve. Doi ani mai târziu, în 2019, jucătorul a fost chemat iar la naţionala Franţei, însă nu a putut să onoreze convocarea, din cauza unei accidentări.

Scandal de la distanţă cu Didier Deschamps: “I-am scris şi nu mi-a răspuns” / “Mă deranjează”

În vară, după ce a debutat în naţionala Spaniei, Aymeric Laporte a vorbit despre motivul pentru care a renunţat să mai joace pentru Franţa. Fotbalistul de 27 de ani, legitimat în prezent la , a susţinut că nu a primit niciun răspuns din partea lui Didier Deschamps, în 2019, când a fost chemat la naţională şi nu a mai putut să ajungă.

ADVERTISEMENT

“Le-am spus în 2019. Nu m-au mai sunat şi nu vreau să mai vorbesc despre asta. Am trimis un mesaj şi nu am primit niciun răspuns. Am mesajul aici. Poate că şi-a schimbat el (n.r. Didier Deschamps) numărul, poate.

Eu am trimis mesaj la numărul de pe care mă sunase. Nu am primit niciun răspuns şi am înţeles că nu aş fi atât de important pentru Franţa. Voi fi mereu alături de cei care mă vor”, spunea Aymeric Laporte.

ADVERTISEMENT

Didier Deschamps i-a răspuns imediat lui Aymeric Laporte. Selecţionerul Franţei a susţinut că jucătorul minte şi că a primit un singur mesaj, dar fără să spună dacă i-a răspuns sau nu.

“Mă deranjează ce spune el, a fost o minciună. Singurul mesaj pe care l-am primit de la el a fost din luna octombrie, când mi-a spus că a suferit o accidentare”, a fost replica lui Didier Deschamps.

ADVERTISEMENT

Ce au spus Aymeric Laporte şi Didier Deschamps înainte de Spania – Franţa

Cei doi au oferit replici şi înainte de Spania – Franţa, finala Ligii Naţiunilor, însă de această dată nu au mai fost războinice.

“O să fie un meci special pentru mine, dar sunt concentrat pe ceea ce am de făcut. Sunt 100%, poate chiar 300%, cu Spania. O să dau totul. Voi întâlni foşti colegi de echipă, dar vreau să câştig această finală”, a declarat Aymeric Laporte.

ADVERTISEMENT

“Nu am mai vorbit cu el. A avut oportunitatea lui şi acum sunt fericit pentru el. A fost cu noi, acum e la ei. E alegerea lui şi i-o respect. A fost drumul pe care l-a ales şi sper să fie bine pentru el, chiar dacă acum ne vom întâlni într-un meci direct”, a explicat Didier Deschamps.

A primit cetăţenia în mai 2021 şi a jucat cu Spania la EURO 2020

Aymeric Laporte a reuşit să obţină cu uşurinţă cetăţenia spaniolă, după ce a locuit în Spania între 2010-2018. Una dintre condiţiile pentru a primi cetăţenia este să ai reşedinţa în acest stat pentru cel puţin cinci ani.

În mai 2021, Consiliul de Miniştri din Spania a anunţat că Aymeric Laporte a primit cetăţenia spaniolă, iar FIFA a luat imediat act de această schimbare. În aceste condiţii, Luis Enrique l-a convocat în .

Pe 4 iunie 2021, Aymeric Laporte a debutat în naţionala Spaniei, într-un amical cu Portugalia. Fundaşul central a fost titular în cele şase meciuri de la EURO 2021 şi a mai bifat alte patru partide în această toamnă. Duminică seară, fotbalistul de 27 de ani ar putea să bifeze a 12-a selecţie, chiar în faţa naţionalei ţării natale.