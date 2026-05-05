“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba

Reacția lui Gică Popescu după controversa de arbitraj din meciul Universitatea Craiova – Dinamo a stârnit un val de furie în rândul suporterilor olteni, care nu i-au iertat fostului mare internațional faptul că a criticat indirect echipa din Bănie. Deși declarația sa a vizat, în ansamblu, arbitrajul din Superligă, poziționarea sa în contextul fazei controversate de la golul lui Steven Nsimba a fost interpretată de fani drept o „trădare” a culorilor pe care le-a reprezentat în trecut.

Fanii Craiovei nu l-au iertat pe Gică Popescu: „Ai uitat de unde ai plecat!”

Totul a plecat de la declarația dură a lui Gică Popescu, care s-a arătat revoltat de erorile de arbitraj din acest sezon, sugerând că acestea au influențat inclusiv ierarhia din clasament:

„Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR. Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. (…) Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament. Ceea ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește”, spunea de curând Gică Popescu.

Momentul ales pentru declarațiile lui Gică Popescu, imediat după validarea golului lui Nsimba, fază în care s-a discutat intens despre un posibil offside, a inflamat rapid spiritele în rândul fanilor Craiovei. Pentru mulți dintre aceștia, mesajul a fost interpretat ca o poziționare împotriva echipei din Bănie.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar tonul a fost unul extrem de dur. Mulți suporteri au pus la îndoială atașamentul fostului căpitan al naționalei față de Craiova:

„Un oltean care a uitat să fie oltean, care a uitat de unde a plecat în fotbalul mare. În final, un trădător!”, este unul dintre comentariile care au strâns numeroase aprecieri în mediul online. Alții au mers și mai departe, transformând dezamăgirea într-un verdict fără apel asupra caracterului fostului fundaș: „Fotbalist valoros, caracter mizerabil!” sau „Un trădător nu se poate numi oltean!”

Ruptură totală între Popescu și suporteri! Fanii Universității Craiova l-au făcut praf pe fostul fundaș

Poate cele mai relevante reacții sunt cele care evidențiază contrastul dintre statutul de odinioară al lui Gică Popescu și percepția actuală a fanilor. Pentru suporterii Craiovei, fostul internațional nu a fost doar un jucător important, ci un simbol.

„Ești din nou o cruntă dezamăgire pentru suflarea oltenească. Ai fost idolul nostru, mândria noastră. Acum ești o umbră a celui pe care l-am iubit”, este mesajul care rezumă cel mai bine ruptura emoțională produsă. În același timp, alți fani au încercat să contextualizeze ieșirea lui Popescu prin prisma intereselor actuale, având în vedere poziția sa la Farul: „Fă-ți strategia pentru barajul de retrogradare cu Farul și lasă-i pe cei integri să vorbească”.

În același registru, unii suporteri au extins criticile dincolo de cazul lui Popescu, sugerând că există o tendință tot mai vizibilă în rândul foștilor oameni ai clubului de a se poziționa împotriva Craiovei: „Nu știu ce se întâmplă, dar în ultima vreme chiar și foștii olteni sunt împotriva Craiovei! Rușine, Gică!”

Kyros Vassaras a dat verdictul după Universitatea Craiova – Dinamo 1-0

, a analizat toate fazele licențioase din meciul Universitatea Craiova – Dinamo. Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor a transmis că VAR nu putea să intervină la golul înscris de olteni pe finalul partidei, deoarece au existat alte două faze de joc după offside-ul nesemnalizat la Steven Nsimba.

„Cu mult timp înainte ca Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară de joc, care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul 2. Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune, respinge mingea, în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță către un jucător al Craiovei. Dacă în acest moment, jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitorul VAR. Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția afară din joc a atacantului. Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă sfârșitul neapărat a APP-ului. Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa de atac preia posesia mingii. O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipă să înceapă un atac direct spre suprafața de pedeapsă adversă. Au avut loc 9 pase consecutive, dintr-o parte în alta a terenului, și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac. Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă. Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate anterior, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă.

Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul solului (noul APP), echipa parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător din echipa în apărare, fără a fi sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar. După aceasta, echipa în atac creează o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau offside în noul APP.

Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de offside din minutul 89:36. Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a spus Vassaras pe .

Dialogul din camera VAR a fost publicat după U Craiova – Dinamo 1-0

Ulterior, Comisia Centrală a Arbitrilor a prezentat și dialogul avut din camera VAR. Cătălin Popa a transmis faptul că , în contextul în care oltenii se aflau într-un nou atac (APP). Szabolcs Kovacs a amintit de offside-ul inițial, însă Popa a transmis că arbitrajul video nu poate să intervină.

Arbitri camera VAR: „E din poziție de offside acela (n.r. – Nsimba)! / Și mie mi s-a părut”. E 89 minutul, notează. Hai să vedem mai întâi faultul în atac / E ok, e gol, perfect. A fost o iluzie optică. / Hai înapoi la offside. Nu e offside, ia tot APP-ul. / Acesta e gol. (n.r. – se rulează faza de la pasa din careu) Atât, nu da mai înapoi. În momentul pasei nu e niciodată offside.

Szabolcs Kovacs: „Vedeți faza aceea de la mijloc, la Nsimba”. Răspuns camera VAR, Cătălin Popa: „E alt APP. Nu avem cum să întoarcem. E ofsaid, dar au fost șapte metri înapoi. Știu faza, dă-i să meargă. S-a schimbat posesia după, a avut Dinamo. E gol valabil! Numărul 7, gol valabil. Într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu minim două APP-uri înainte”.