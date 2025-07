Tradiția pe care Gina Pistol a uitat-o la nunta cu Smiley: ”Atât de mare a fost distracția”

Gina Pistol și Smiley și-au unit destinele în urmă cu 2 ani, ceremonia fiind una specială. Privind în urmă prezentatoarea de la Master Chef România dezvăluie de care a uitat complet la nuntă pentru că distracția a fost mare.

ADVERTISEMENT

Tradiția pe care Gina Pistol a uitat-o la nunta cu Smiley

După 7 ani de relație și un copil, Gina Pistol a făcut pasul cel mare alături de partenerul de viață, Smiley. Evenimentul a avut loc pe 27 mai 2023 și a fost unul grandios, la care au luat parte numeroase vedete din showbiz-ul autohton.

Celebra moderatoare de la Pro TV a dezvăluit acum care este datina pe care nu a îndeplinit-o. În momentul în care s-a căsătorit cu juratul de la Vocea României a uitat să ducă la capăt o tradiție importantă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba de una așteptată cu sufletul la gură de invitați și mai ales, de domnișoare. Frumoasa blondină nu a aruncat buchetul, subliniind că nu este singurul obiect pe care l-a păstrat după petrecerea de .

„Am și uitat să-l arunc. Atât de mare a fost distracția că la câteva zile după nuntă, ne-am dat seama că am uitat să arunc buchetul de nuntă. Atât de bine ne-am simțit la nuntă că am și uitat. El acum arată minunat.

ADVERTISEMENT

Am mai păstrat rochia, voal, a doua rochie de mireasă, pantofii- că au fost scumpi. Tot ce am avut la nuntă am păstrat. Copilul, soțul. Am păstrat tot”, a declarat Gina Pistol pentru .

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Gina Pistol cu rochiile de la nuntă

Gina Pistol a purtat două rochii la nunta cu Smiley. Una a fost îmbrăcată la cununia civilă și cea de-a doua la petrecerea de la restaurant. Celebra moderatoare de la Pro TV și-a dorit să le mai folosească și le are în continuare în șifonier.

ADVERTISEMENT

„Prima nu a fost nici scumpă, dar nici ieftină. Am luat-o să o mai port, că merge cu niște ciocate. Nu am apucat să o port. În schimb am purtat-o pe cea de-a doua, chiar la filmări la MasterChef sezonul trecut.

Nu am avut când că tot filmez. Am vrut să mă duc la festivaluri, să îmi fac de cap”, a adăugat Gina Pistol, pentru sursa citată anterior. Cel mai probabil rochia de mireasă va ajunge la fiica sa, Josephine.

Gina Pistol, despre fiica sa, Josephine

Soția lui Smiley a mărturisit că fiica sa este foarte interesată de modă și îi probează multe dintre hainele din garderobă. Fetița este curioasă să afle de unde are blondina bijuteriile pe care le poartă și care, cu siguranță, vor ajunge la ea când va fi mare.

În altă ordine de idei, prezentatoarea a dezvăluit că fiica sa a renunțat la pasiunea pentru balet. Din păcate, nu știe de ce s-a oprit din dans, însă Gina Pistol o vede ca pe o personalitate cu înclinații artistice.