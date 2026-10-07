Tradiție și puritatea naturii: generațiile Valvis si peste 130 de copii s-au reunit „La Strugurit” pe malul Oltului. VIDEO

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Cu o tradiție veche de peste 15 ani, începută în anul 2009, când a fost inaugurat primul cules alături de copiii localnicilor și ai angajaților Valvis Holding, anul 2026 ne aduce împreună pe platoul Domeniilor Sâmburești, pe malul Oltului, la cea de a XII-a ediție, cu peste 350 de adulți și copii deopotrivă. Dintre aceștia, peste 130 au fost copii care au intrat în vie cu găletușele lor și au transformat pentru câteva ore culesul strugurilor într-o aventură pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând. Pentru ei, lumea telefoanelor, a jocurilor și a ecranelor a rămas în urmă, iar în locul ei au descoperit ceva mult mai simplu și mai valoros: natura, munca și bucuria de a face un lucru împreună cu ceilalți.

Struguritul, tradiția care a crescut odată cu generațiile

Această tradiție cu totul specială, ce are loc în inima podgoriilor de la Cramelor Sâmburești, și-a primit denumirea oficială de „Strugurit” în 2012, termen creat de Jean Valvis, președintele fondator al Valvis Holding. De-a lungul timpului, „Struguritul” a crescut și, odată cu el, și participanții din primele ediții. Tradiția a avut însă și o perioadă în care s-a oprit între 2016 și 2022, înainte să renască în 2023, odată cu lansarea gamelor ALAI și Carpathia. În 2024 a venit ediția cu numărul zece, iar în 2026 povestea a ajuns la cea de-a XII-a ediție, semn că Struguritul nu a rămas doar un eveniment organizat într-o vie, ci a devenit o întâlnire între generații, între oameni și pământ și, poate cel mai important, între trecut și viitor.

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2026 a reunit 2 generații ale familiei Valvis: Jean Valvis – Președintele Valvis Holding, Christos Valvis și Stefanos Valvis (Project Manager Domeniile Sâmburești) și, nu în ultimul rând, Dimitrios Valvis, mezinul familiei care a participat alături de ceilalți copii la culesul recoltei. Imaginea lor împreună spune, poate, cel mai bine povestea acestei tradiții. Jean Valvis a fost omul care i-a dat un nume și o identitate, generația următoare a dus-o mai departe, iar copiii au început, la rândul lor, să o culeagă cu propriile mâini. Pe rândurile de vie, diferențele dintre oameni dispar pentru câteva ore. Găleata este aceeași, strugurii sunt aceiași, iar bucuria de a vedea rodul strâns în urma muncii este împărtășită de toți.

Când ultimul clopoțel se aude în mijlocul viei

Pentru copii, sărbătoarea a fost încununată de un eveniment unic în parcursul lor educativ: clasa a IV-a de la Școala Centrală din București și-a încheiat ciclul primar tocmai la Strugurit, având ocazia să își arate recunoștința față de învățătoarea lor, împărtășind acest moment special și spectacolul pregătit de aceștia cu restul invitaților. După patru ani în care învățătoarea i-a însoțit zi de zi, lecție după lecție, până la finalul ciclului primar, copiii au transformat această despărțire într-un moment de sărbătoare. Au pregătit un spectacol și i-au oferit un premiu, într-un gest care a completat simbolic povestea zilei: în vie, omul așteaptă luni întregi ca strugurele să se coacă, iar în școală, o învățătoare așteaptă patru ani pentru ca un copil să crească, să prindă curaj și să fie pregătit pentru următorul drum.

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Cântecul a spus întreaga poveste a Struguritului anul acesta, prin vocea Ralucăi Radu. Albumul său „Alai”, cântat cu emoție la finalul evenimentului, ne arată acest parcurs simbolic al crudului din folclor ce devine, prin trecerea timpului, copt. La Sâmburești, vedem cum ALAI-ul închide la el acasă, acest cerc de grijă și recunoștință. După patru ani de „cules” răbdător, învățătoarea își vede rodul copt, la fel cum familia Valvis își vede tradiția dusă mai departe. Diplomele copiilor și premiul învățătoarei se oglindesc: se premiază și cine culege, și cine îngrijește. Copiii devin parte din alai și duc mai departe tradiția culesului de struguri, rodul unui pământ cu multă istorie.

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Din „Vocea României” direct în mijlocul poveștii de la Sâmburești

Pentru Raluca Radu, fosta semifinalistă de la proiectul „Alai” este construit tocmai în jurul ideii de transformare a folclorului. Cântecele culese din sate, păstrate și lăsate să se decanteze în timp, ajung să formeze un folclor „copt”, asemenea strugurelui care, după luni de așteptare, este cules și transformat în vin. De aceea, muzica Ralucăi s-a potrivit atât de bine cu povestea Struguritului. Culesul strugurilor și culesul cântecelor au ajuns, în această zi, să spună aceeași poveste: aceea a unor lucruri care nu pot fi grăbite și care devin mai valoroase tocmai pentru că sunt lăsate să crească în timp.

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Domeniile Sâmburești, Producătorul Național al Anului, premiu luat la Viena

Cu o istorie recunoscută încă din secolul XVI, din vremea lui Theodosie Rudeanu, sfătuitor al lui Mihai Viteazul, moștenirea Domeniilor Sâmburești este mai vie ca oricând, păstrând tradiția culesului și împărtășind roadele cu noile generații care abia descoperă arta viticulturii. Povestea vinurilor de la Sâmburești este, însă, mult mai amplă. În 1906, Vintilă Brătianu îl aducea la Sâmburești pe oenologul August Joseph Ville, iar două decenii mai târziu, în 1926, vinurile de aici primeau Medalia de Aur la Expoziția Universală de la Paris. În 2024, Domeniile Sâmburești au fost desemnate Producător Național al Anului la AWC Viena, o nouă bornă într-o istorie în care timpul, răbdarea și priceperea sunt ingrediente la fel de importante precum strugurii.

De la ciorchinele din găleată la vinul din sticlă

În portofoliul , 2026 a adus o nouă varietate din gama Carpathia, un vin spumant brut, atât alb, cât și rose. Ediția din acest an a venit, astfel, nu doar cu tradiția culesului, ci și cu o noutate pentru iubitorii de vin. Noul Spumant Rose Carpathia a fost prezentat invitaților, iar cei care au venit la Sâmburești au avut ocazia să descopere și fabrica, locul în care strugurii culeși din vie își continuă drumul și se transformă, după toate etapele de producție, în vin. Este, în fond, continuarea firească a poveștii începute în vie de cei peste 130 de copii: ceea ce ei au cules cu mâinile lor reprezintă începutul unui drum lung până la produsul final.

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Iar pentru copii, poate tocmai acesta a fost unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-au descoperit la Strugurit. Un ciorchine ținut în mână și dus până la remorcă nu mai este, după o asemenea experiență, doar un fruct. Devine începutul unei povești despre anotimpuri, despre muncă, despre oameni și despre răbdare. Peste ani, un copil care a intrat în vie la Sâmburești și a participat la cules va privi, poate, altfel o sticlă de vin. Va ști că în spatele ei există un pământ, un anotimp, o recoltă și multe mâini care au muncit pentru ca acel produs să existe.

Struguritul, povestea care se culege în fiecare toamnă

Ediția din acest an a adus împreună culesul, cântecul, copiii și tradiția de familie, arătând cum fiecare dintre ele crește în timp, prin răbdare și grijă. La Sâmburești, toamna aceasta, mai multe generații s-au întâlnit în vie. Unii au inventat sărbătoarea, alții o duc mai departe. Cei mai mici au cules-o cu mâinile lor.

Poate că aceasta este, de fapt, povestea cea mai frumoasă a Struguritului. Nu doar că se repetă în fiecare toamnă, ci se schimbă odată cu oamenii care îi trec pragul. Copiii care au venit la primele ediții sunt astăzi adulți, iar cei care au participat în 2026 sunt la începutul propriilor lor povești. Dacă tradiția va continua în același fel, peste ani, este posibil ca unul dintre copiii care au intrat acum în vie cu găleata în mână să se întoarcă la Sâmburești alături de propriul copil și să-i spună: „Știi, și eu am fost aici când eram de vârsta ta!”. În acel moment, Struguritul nu va mai fi doar o zi din 2026, ci dovada că lucrurile frumoase nu dispar odată cu copilăria. Se coc odată cu ea, asemenea strugurilor care, an după an, își așteaptă răbdători vremea pentru a deveni vin.