Tradiții bizare de Revelion din lumea întreagă

FANATIK te invită într-o călătorie în jurul globului pentru a afla cele mai ciudate tradiții de Revelion. Trecerea dintre ani este sărbătorită diferit pe fiecare continent. Din Mexic până în Japonia, din Italia până în Scoția, localnicii au felul lor de a închide un capitol al vieții și de a începe altul.

Se crede că miezul nopții trebuie să te prindă cu haine noi, pentru ca în următoarele 365 de zile să primeşti cât mai multe cadouri, şi de preferat sunt cele roşii, de culoarea veseliei şi a dragostei. Se mai spune că în noaptea dintre ani şi pe 1 ianuarie nu se plânge, iar cei care varsă lacrimi în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.

De Revelion trebuie evitate discuţiile în contradictoriu, limbajul vulgar sau brutal, dar şi poveştile cu fantome și morţi. Toate acestea pot atrage ghinionul în anul următător. Trecerea dintre ani înseamnă speranță, un nou început, dar și ștergerea dezamăgirilor. În toate colțurile lumii, trecerea dintre ani este celebrată prin tot felul de obiceiuri care mai de care mai bizare.

Fiecare sfârșit e un nou început. Tradiții de Revelion din lumea întreagă. Italienii aruncă ”trecutul” pe geam

Omul și vâscul. O tradiţie veche spune că vâscul aduce noroc în anul care vine. El este simbolul universal al regenerării, al renaşterii, al nemuririi. Preluat mai nou şi de români, obiceiul sărutatului sub vâsc este practicat de Revelion de cei care vor să fie însoţiţi de dragoste tot anul.

În întreaga lume cea mai populară băutură la miezul nopții este şampania, iar peste tot în Europa şi în America este însoţită de un discurs.

Ai grijă la vânt în dimineaţa Anului Nou! Dacă bate din sud, prevesteşte un an îmbelşugat şi vreme bună, în timp ce vântul din nord este semn de vreme rea şi an dificil. În noaptea dintre ani este important sa ne punem mereu o dorință, iar unele persoane recurg chiar la o listă cu rezoluții pentru anul următor. Mulți nu reușesc să se țină de ea, dar asta este o altă poveste.

Tradiții bizare de Revelion din lumea întreagă. În Spania se mănâncă struguri

În Italia, la Napoli, de Revelion se aruncă pe fereastră obiecte vechi, considerate simboluri ale anului care s-a tocmai s-a scurs. Obiceiul este însă descurajat din cauza riscului pentru trecători. Paradoxal este faptul că oraşul este notoriu pentru veşnicele sale probleme cu gunoiul. Aruncatul ”trecutului” pe geam este un obice întâlnit și în Johannesburg, Africa de Sud.

În Spania, o tradiţie spune că de Revelion oamenii trebuie să mănânce câte o boabă de strugure la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului de la miezul nopţii.

Rămânem în Peninsula Iberică și mergem în Portugalia. Acolo există același obicei, numai că strugurii sunt înlocuiţi de smochine. Unii cred că astfel, anul viitor li se vor împlini 12 dorinţe.

Tradiții neobișnuite de Revelion. Danezii sparg farfurii la ușa vecinilor

În Olanda, revelionul este numit Oudejaarsdag (Ziua Anului Trecut). Este unicul moment din an când autorităţile permit artificiile. Localnicii profită de ocazie, aşa că acestea durează toată noaptea. Se mănâncă tradiționalele oliebollen, gogoşile îmbibate in ulei. Sunt nelipsite la întâmpinarea noului an.

În Danemarca, de Revelion, oamenii care vor să facă o urare vecinilor obişnuiesc să spargă farfurii la uşa lor. Se spune că familia care are cele mai multe cioburi în fața ușii va avea parte şi de cel mai mult noroc. Nu știm dacă e adevărat, dar cu siguranța trebuie să facă cea mai multă curățenie.

Un alt obicei danez este săritul de pe scaun la miezul nopții care simbolizează saltul într-un an nou.

Dacă vrei să ai un an plin de călătorii, trebuie sa scoți bagajele afară din casă

Mexicanii nu rămân datori. În noaptea de Anul Nou, pentru a avea parte de călătorii bune, mexicanul scoate bagaje afară din casă, iar pentru prosperitate agăţă figurine în formă de oaie pe clanţa uşii. De asemenea, localnicii comunică de Anul Nou cu spiritele morţilor.

În ţări sud-americane, precum Peru sau Ecuador, oamenii fac păpuşi (sperietori) din textile sau hârtie, pe care le expun în faţa casei cu câteva zile înainte de Revelion. La miezul nopţii, acestea sunt arse, pentru ca toate relele anului trecut să se evapore. Se pare că acest obicei datează din 1985 când în Guayaquil se ardeau hainele celor care muriseră din cauza febrei galbene

O tradiţie mai ciudată, dar amuzantă, spune că aceia care doresc să călătorească mult anul viitor trebuie ca la 12 noaptea să alerge prin cartier cu o valiză în mână. Scenele sunt hilare și delicioase pentru privitori.

Scoțienii fac baie în Marea Nordului

În Scoţia, Anul Nou se numeşte Hogmanay şi e sărbătoare mare. La Edinburg, sute de mii de oameni umplu străzile oraşului. Cei mai curajoși se aruncă în apele reci ale Mării Nordului.

În unele oraşe scoţiene sunt aprinse suluri de smoală. Se spune că doar așa poate fi ars anul vechi, cu toate păcatele lui.

Tradiții bizare de Revelion. Japonezii alungă slăbiciunile omului

Filipinezii se gândesc la bani la trecerea dintre ani. Localnicii se înconjoară de lucruri rotunde ca să sugereze universului să le trimită cât mai multe monede în anul următor.

Masa festivă este de asemenea rotundă, iar buzunarele oamenilor sunt pline de monede.

La miezul nopții, templele budiste din toată Japonia bat clopotele de 108 ori pentru a risipi cele 108 patimi rele pe care le au toate ființele umane, potrivit budismului. Japonezii cred că joyanokane, sunetul clopotelor, îi va curăța de păcatele lor din anul precedent.

În mod tradițional, 107 clopote sunt auzite în ultima zi a anului și a 108-a în noul an. Mulți oameni mănâncă un fel tradițional numit toshikoshi în ajunul Anului Nou pentru a simboliza dorința unei vieți lungi.

”Tot ce-am strâns vreme de-un an

Se scrie cu senin, se iartă din plin

Se-aruncă și se șterge ce-i venin.”

(Ceva se întâmplă cu noi, Alexandra Ușurelu)