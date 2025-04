Traficantul de droguri Maru nu a avut milă de Rareș. L-a bătut la cap o oră să se drogheze ”în venă sau în cap”

Potrivit Antena 3, Maru s-ar fi rugat de victimă mai bine de o oră să se drogheze, în condițiile în care Rareș Ion nu mai voia să apeleze la droguri, având experiențe groaznice. Cu toate acestea, Maru l-a convins pe băiat să se injecteze și a filmat mai apoi evenimentul, cerând bani pe Tik Tok pentru a se îmbogăți de pe urma decesului.

Traficantul de droguri Maru nu a avut milă de Rareș

Rareș Ion era un consumator de droguri cu experiență, fiind internat de mai multe ori la dezintoxicare Potrivit iubitei lui Rareș, tânărul mai consuma xanax, alprazolam, benzodiazepine și opiace, precum și ocazional heroină intravenos.

În 14 aprilie, Rareș Ion achiziționase 10 pastile de metadonă de la o tânără, după care s-a dus acasă la Maru pentru a se droga împreună cu acesta. Fratele lui Rareș a presimți că ceva rău urmează să se întâmple, astfel că l-a sunat pe Maru și l-a rugat să îl trimită pe Rareș acasă. Se pare că era prea târziu.

”Apoi, de pe telefonul fratelui său și în cursul aceleași convorbiri a vorbit cu inculpatul, care i-a spus că victima nu e bine și că îl face el bine și îl trimite acasă”, se arată în referatul întocmit de procurori. Maru a decis să facă un live pe Tik Tok, unde a strâns 263 de urmăritori și a cerut 15 lei pentru a-l filma pe Rareș, leșinat în acel moment.

Tânărul Rareș nu a avut nicio șansă, traficantul de droguri a dat dovadă de cinism maxim

, pentru a nu avea probleme. L-a scos pe băiat pe stradă, după care cineva a sunat la ambulanță. ”Ambulanța care a ajuns la fața locului a preluat-o pe victimă și a transportat-o la Spitalul de Urgență Floreasca București. La data de 15.04.2025 în jurul orei 06:00, victima a fost externată, a stat în pat la domiciliu sub îngrijirea fratelui său, iar în cursul aceleași zile, în jurul orei 09:00, a survenit decesul”, se mai arată în referat.

Conform , prietenii victimei spun că Maru a tras mai bine de o oră de Rareș, pentru a-l convinge să recidiveze. ”Maru a luat ceva, o seringă, cu o substanţă şi acesta s-a rugat de el vreo oră să bage cu el în venă că, fix aşa a spus: O să fie bun!. Rareş a zis că îi e frică să mai bage, că ultima dată s-a întâmplat, ultima dată când băgase a fost faza cu ambulanţa şi a zis că lui îi e frică să mai bage aşa ceva, vreodată în el, şi că n-ar mai vrea”, a povestit unul dintre prietenii lui Rareș.

Cea care i-ar fi vândut droguri lui Rareș este o anume Victoria Pica, o tânără care mai are pe conștiință și alte victime. ”Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de asta pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pica, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, a povestit și fosta iubită a lui Rareș.