Tragedia a lovit din nou fotbalul! Jucător de națională, decedat a doua zi după ce a căzut din senin pe teren

Fotbalistul columbian Santiago Castrillón, în vârstă de 18 ani, jucător la echipa de tineret la Millonarios, a murit la Bogotá, la o zi după ce s-a prăbușit pe teren. Incidentul a avut loc sâmbătă, 21 martie, în timpul unui meci din Turneul Național U-20 a Columbiei.

Internaționalul columbian a murit la spital

Jucătorul s-a prăbușit din senin, în mijlocul meciului cu Santa Fe. El a fost imediat tratat de personalul medical al echipei, care a aranjat transferul său cu ambulanța la un spital din oraș. Puștiul a fost internat în Secția de Terapie Intensivă (ATI), unde a rămas sub îngrijire specializată.

Doar că, duminică seara, în ciuda eforturilor medicale, inima copilului a încetat să mai bată. „Astăzi fotbalul se oprește în loc. Inima albastră este frântă. Santiago nu juca doar fotbal. Am trait împreună, am simțit și am împărtășit un zâmbet pe care astăzi îl avem tatuat pe noi,” a anunțat Millionarios într-un mesaj, în care și-a luat rămas bun de la „numărul 10” și a evidențiat nu doar talentul său, ci și bucuria și pasiunea pentru fotbal.

Radamel Falcao a reacționat imediat

Moartea lui Castrillón, cauzată de o problemă cardiovasculară, a provocat multiple reacții în mediul fotbalistic columbian. Radamel Falcao, care s-a întors în echipă în ianuarie, după 16 ani în fotbalul european, a reacționat și el: „Lăsăm în urmă un coechipier plin de vise, cu un talent fără egal și cu un viitor strălucit înainte”.

a reamintit că jucătorul, originar din Bucaramanga, fusese recent convocat de echipa U-19, sub conducerea tehnică a lui César Torres. El era considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători din Columbia.

Moment de reculegere la naționala mare

În memoria sa, la următorul meci al naționalei Columbiei, va fi ținut un moment de reculegere. „Santiago va fi amintit pentru pasiunea sa pentru fotbal, dedicarea sa la fiecare ocazie și bucuria cu care a trăit jocul„, a punctat FCF într-un comunicat.

Sud-americanii au două amicale programate în perioada următoare. Vor întâlni Croația (26 martie) și Franța (31 martie). Ambele meciuri sunt programate în SUA. Columbia este în grupă cu Uzbekistan, Portugalia și așteaptă desemnarea ultimului adversar, care se va decide după barajul intercontinental Jamaica/Noua Caledonie vs DR Congo.