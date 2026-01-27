Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar 54 de ani, după ce a aflat de accidentul din România

ADVERTISEMENT

Fotbalul european a primit o lovitură dură marți, 27 ianuarie. Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în județul Timiș, iar alți trei au fost răniți. La scurt timp după incident, un alt fan al formației pregătite de Răzvan Lucescu a murit.

Un alt fan PAOK a murit la doar 54 de ani, după ce a aflat de accidentul din România

Tragedia trăită de suporterii PAOK capătă proporții. După ce șapte fani ai echipei pregătite de Răzvan Lucescu s-au stins din viață la Lugojel, un alt microbist a murit.

anunță că un suporter al echipei PAOK, în vârstă de 54 de ani, care se confrunta cu grave probleme cardiace și avea deja programată o intervenție chirurgicală, s-a prăbușit în momentul în care a fost informat despre tragicul incident din România.

Jurnaliștii notează că fanul locuia în Larisa, iar potrivit primelor informații, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid după ce a aflat de incidentul din județul Timiș. Motivul? O persoană apropiată s-a aflat în microbuzul implicat în tragedie.

și a căzut la pământ. Persoanele aflate în apropiere au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, însă eforturile au fost zadarnice. Totodată,

Cum s-a produs accidentul de la Lugojel

Un microbuz înmatriculat în Grecia, cu zece persoane la bord, se deplasa din Salonic spre Franța. Cei aflați în vehicul erau cetățeni eleni, suporteri ai formației PAOK Salonic, și mergeau în „Hexagon” pentru a-și susține echipa antrenată de Răzvan Lucescu în partida din deplasare cu Olympique Lyon, contând pentru ultima etapă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul prânzului, microbuzul a fost implicat într-un accident de circulație pe E70, în apropierea localității Lugojel, din județul Timiș. În timpul unei manevre de reintrare pe bandă, după efectuarea unei depășiri, vehiculul s-a izbit de un TIR care se deplasa regulamentar din sens opus.

Microbuzul a fost proiectat în afara carosabilului. 6 persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital, iar alte trei sunt în stare critică.