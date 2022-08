Tragedia care a marcat-o pe Mioara Velicu: “Am pierdut iubirea vieţii mele”

Mioara Velicu (77 de ani) a dezvăluit care este tragedia care a marcat-o. Artista și-a pierdut soțul cu mai bine de nouă ani în urmă.

Mioara Velicu, despre tragedia care a marcat-o

a fost împreună cu fostul campion mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu. Cei doi au trăit o poveste de dragoste care a durat 38 de ani.

Din păcate, fostul sportiv s-a stins din viață pe 1 aprilie 2013. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon în timpul tăierii porcului.

Artista a recunoscut că i-a fost foarte greu după această pierdere. Mioara Velicu a reușit să treacă peste această perioadă grea cu ajutorul publicului și s-a reapucat de muzică după un an.

Cântăreața a cerut și ajutorul psihologului după pierderea partenerului de viață. Mioara Velicu i-a îndemnat pe oameni să fie toleranți în relația de cuplu, pentru că despărțirea de ființa dragă este foarte dificilă.

“Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an.

Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog, o singură dată, dar mi-a fost de ajuns. Mi-am pierdut şi sora, şi mama şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică.

De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de toleranţi în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut.”, a declarat Mioara Velicu la vremea respectivă, notează .

Interpreta l-a descris pe fostul soț ca fiind “un bărbat mai aspru”, care nu credea în a doua șansă dacă cineva greșea față de el.

Mioara Velicu nu i-a fost niciodată infidelă soțului și nici acesta nu a înșelat-o, după cum a mai spus atunci.

“Nu te mai ierta, se întorcea şi plecă. Nu aş fi tolerat infidelitatea lui, dar nici eu nu i-am greşit niciodată pentru că ştiam că l-aş pierde.”, a mai spus solista.

Mioara Velicu a pierdut o sarcină la doar trei luni

Cei doi nu au avut copii împreună. Mioara Velicu a rămas însărcinată, însă a pierdut sarcina la doar trei luni. A fost o perioadă grea pentru artistă și soțul ei, care și-ar fi dorit un copil împreună.

Interpreta de muzică populară are , aceasta dintr-o relație anterioară.

“Am răcit şi am pierdut o sarcină la 3 luni. I-a părut extraordinar de rău bărbatului meu pentru că şi-ar fi dorit şi el un copil şi mi-aş fi dorit şi eu să avem un copil împreună.”, a mai spus cântăreața.

Mioara Velicu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România și a început să cânte la vârsta de 19 ani, în cadrul ansamblului folcloric “Rapsodia Dunării” din Galați.

Maria Ciobanu este cea care a ajutat-o foarte mult pe Mioara Velicu în cariera sa muzicală.