Tragedia care i-a marcat viața lui Terence Hill. Fiul cel mic al actorului a murit în timp ce el se pregătea să fie “Luke cel norocos”

Viața lui Terrence Hill este marcată de tragedia din 1990, atunci când fiul său și-a pierdut viața la o vârstă fragedă. Totul s-a întâmplat brusc, iar actorului i-a fost foarte greu să facă față situației.

Tragedia care i-a marcat viața lui Terence Hill. Fiul său a murit la aproape 17 ani

Terence Hill este și a jucat în zeci de filme de-a lungul carierei sale. Născut în Veneția, Italia, pe numele real Mario Girotti, actorul a debutat în lumea filmului în anul 1951.

Mama actorului era de origine germană, iar tatăl italian și chimist de meserie. În copilărie, Terence Hill a locuit în orașul Lommatzsch, în Saxonia, unde a rămas până la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. A supraviețuit și bombardării Dresdei.

Cineastul italian Dino Risi l-a descoperit la doar 12 ani, la o competiție de înot. Hill a apărut în filmul acestuia, “ Vacation with a Gangster” (1951), după care a avut roluri importante și în alte producții, precum “Voice of Silence” (1953), “Too Young for Love” (1953) sau “ It Happened in the Park” (1953).

A mai apărut, de asemenea, în . Printre acestea se numără “Giuseppe venduto dai fratelli” (1961), “Il Dominatore dei sette mari” (1962), “I quattro dell’Ave Maria” (1968), “La collera del vento” (1979) și “E poi lo chiamarono il magnifico” (1972).

În vârstă de 84 de ani, actorul este căsătorit cu Lori Hill din anul 1967. Cei doi au împreună doi copii. Primul fiu, Jess, a venit pe lume în 1969, iar în 1973 s-a născut Ross, notează .

Din păcate, Ross s-a stins din viață în anul 1990, la aproape 17 ani. Un accident de mașină petrecut în statul Massachusetts, SUA, i-a curmat viața fiului cunoscutului actor.

Tragedia l-a marcat pe Terence Hill. În acel moment, actorul se pregătea pentru filmările producției “Lucky Luke” (“Luke cel Norocos”, apărut în 1991), la Bonanza Creek Ranch, lângă Santa Fe, New Mexico, SUA.

Înainte să moară, Ross își începuse viața în lumea filmului. A avut un rol în “Renegade – Un os prea dur”. După decesul fiului său cel mic, Terence Hill s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor. Timp de un deceniu, acesta a încercat să facă față pierderii lui Ross.