Tragedia de la Brăila: Dan și Cătălina, conduși pe ultimul drum cu onoruri militare: „O persoană blândă și foarte afectuoasă cu copiii”

ADVERTISEMENT

Accidentul care a curmat viețile soților Popa a lăsat Brăila în doliu. FANATIK a discutat cu colegii lor, iar declarațiile lor pline de emoție arată cât de mare este golul lăsat în urma lor. Vor fi înmormântați cu onoruri militare.

Șeful de schimb care nu se va mai întoarce la a Centrul de Detenție Tichilești

Destinul unei familii s-a frânt într-o clipă, pe un drum din județul Brăila. Un accident de o violență extremă a curmat viețile a doi soți, iar fiica lor de doar 6 ani a rămas singura care a supraviețuit tragediei.

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut luni, 23 februarie, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat. Mașina în care se aflau cei doi părinți și copilul lor a fost izbită frontal de un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, care ar fi pătruns pe contrasens.

Lovitura a fost devastatoare. , însă pentru Dan și Cătălina Popa nu s-a mai putut face nimic. Medicii au fost nevoiți să declare decesul celor doi chiar la locul impactului. Fetița lor a fost găsită în viață și transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Cei doi soți erau cunoscuți în comunitate. Dan, în vârstă de 45 de ani, lucra ca polițist de penitenciare la Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri din Tichilești, iar Cătălina, de 40 de ani, era profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Panait Cerna” din Brăila.

ADVERTISEMENT

Mărturiile sfâșietoare ale colegilor lui Dan Popa

Durerea este greu de pus în cuvinte pentru cei care i-au cunoscut. La doar câteva ore după tragedie, FANATIK a stat de vorbă cu colegii bărbatului, dar și ai femeii, iar mărturiile lor au fost rostite cu vocea frântă de emoție.

La Centrul de Detenție Tichilești, șocul este uriaș. Oamenii care au lucrat zi de zi alături de el încă nu pot accepta că nu se va mai întoarce în tură.

ADVERTISEMENT

„Dânsul era o persoană extrem de profesională, implicat în activitatea pe care o desfășura. Avea o funcție de conducere, era șef de schimb. Un om pe care te puteai baza. Tot timpul sărea în ajutor oricui cerea. A fost o pierdere și este o pierdere pentru noi ca instituție.

Suntem un colectiv destul de unit și restrâns. El lucra pe tură, dar colaboram destul de des. Este agent de poliție penitenciară de aproape 10 ani. În septembrie a făcut 10 ani. A fost și cadru militar tot de 10 ani”, ne-a mărturisit cu voce tremurândă purtătorul de cuvânt de la Centru de Detenție Tichilești, din Brăila, agent șef principal, Alexandru Voicu.

Vor fi conduși pe ultimul drum cu onoruri militare

Tragedia va atinge un nou moment sfâșietor joi, 26 februarie, când cei doi soți vor fi conduși pe ultimul drum. Slujba de înmormântare este programată să înceapă la ora 11:00. Pentru Dan Popa așa cum se cuvine unui om care a purtat uniforma ani la rând și și-a dedicat viața instituției pe care a slujit-o.

Va fi o zi a lacrimilor și a tăcerii grele, în care colegii îi vor aduce ultimul salut, iar familia și apropiații vor încerca să își ia rămas-bun. Onorurile militare nu pot alina durerea, dar vor marca respectul pentru un destin curmat prea devreme.

„El are rude, un frate și el și soția care a decedat. Nu știm exact ce vă spunem, dar rămâne în familie. Doar că, vă dați seama, orice ajutor e binevenit. Chiar dacă, nu o să suplinească nimeni lipsa celor doi părinți.

Slujba de înmormântare va aveam loc joi, 26 februarie, începând cu ora 11:00. Cel puțin pentru el, da, slujba de înmormântare va fi cu onoruri militare”, a mai adăugat, reprezentantul ANP, vădit afectat de pierderea celui care a fost Dan Popa, pilon al siguranței la Centrul de Detenție Tichilești.

O catedră goală și lacrimi în cancelarie. Ultimele cuvinte despre Cătălina Popa

Și în cancelaria liceului unde preda, durerea este la fel de apăsătoare. Colegii Cătălinei Popa vorbesc cu greu despre pierderea unei profesoare dedicate, dar mai ales a unui om cald, apropiat de elevi și de cei din jur. Cu vocea frântă de emoție, una dintre membrele colectivului din care făcea parte a reușit să rostească doar câteva cuvinte despre cea care nu se va mai întoarce la catedră.

„Era o persoană blândă și foarte afectuoasă cu copiii. Nu a deranjat pe nimeni niciodată. Era foarte implicată. Avea o fetița era în clasa pregătitoare”, au fost scurtele cuvinte pe care a putut să ni le spună una dintre colegele Cătălinei Popa, profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Panait Cerna” din Brăila.

Ancheta este în plină desfășurare. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul care ar fi provocat accidentul nu consumase alcool. Cu toate acestea, el nu le-a putut explica anchetatorilor cum a ajuns pe sensul opus de mers.