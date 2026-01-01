Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion! Peste 40 de oameni au murit după o explozie în club. Fostul patron face acuzații grave

ADVERTISEMENT

Stațiunea elvețiană de lux Crans Montana a fost lovită de o tragedie în . Peste 40 de oameni au murit și alți 100 au fost răniți după ce o explozie a avut loc în clubul Le Constellation Bar.

Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion în Elveţia!

Explozia a avut loc la ora locală 01:30, iar apoi incendiul s-a extins în tot resortul. Autoritățile au intervenit imediat și au demarat acțiunile de salvare a persoanelor care se aflau în club. Cauza exploziei rămâne, pentru moment, necunoscută.

Anchetatorii au luat în calcul două ipoteze. Cea mai plauzibilă este aceea că incendiul a fost cauzat de materialele pirotehnice aprinse în interiorul clubului de noapte, . A doua ipoteză a fost cea a unui atac terorist, dar a fost demontată ulterior de autorităţi.

Acuze grave din partea fostului patron!

Similitudinile cu tragedia din România nu se opresc aici. Elvețienii de la au luat legătura cu fostul patron al clubului de noapte din Crans Montana, care a făcut acuzații grave, spunând că localul nu avea decât o cale de ieșire:

„M-am gândit că, dacă se creează panică, cum aș putea să ies la suprafață?”. Bărbatul susţine că actualii patroni au permis un număr prea mare de oameni în interior, raportat la capacitatea clubului de noapte.

În Elveţia a fost declarată starea de urgenţă, iar preşedintele Guy Parmelin şi-a amânat discursul de Anul Nou, din respect pentru victimele tragediei din Crans Montana:

„Pentru a putea mobiliza toate resursele necesare imediat în următoarele zile și pentru a lua măsuri prin care să facem faţă consecințelor acestui eveniment tragic, Consiliul de Stat a decis să declare stare de urgență începând cu ora 9:00, pe 1 ianuarie”, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului de Stat.