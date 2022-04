Tragedia de la Mariupol, într-un nou stadiu. Ultimii apărători riscă să moară de foame, rușii pregătesc defilarea printre ruinele orașului

Martiriul orașului Mariupol încă nu a luat sfârșit, iar circa 2.000 de soldați ucraineni blocați în complexul industrial Azovstal nu par să aibă decât două alternative la capitulare: fie mor cu arma în mână într-un asalt disperat împotriva pozițiilor rusești, fie vor muri de foame.

Putin a instituit blocada în jurul Azovstal

Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi, „eliberarea” orașului, chiar dacă rezistența ucraineană din zonă continuă. Pe lângă anunțul propagandistic, informația cu adevărat interesantă este că Putin i-a cerut mareșalului Serghei Șoigu, ministrul Apărării, să renunțe la asupra uzinei Azovstal.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să ne gândim la viaţa şi la sănătatea militarilor şi ofiţerilor noştri. Nu trebuie să intrăm în aceste catacombe şi să ne târâm sub pământ (…) Blocaţi toată această zonă în aşa fel încât să nu treacă nici măcar o muscă”, a spus președintele Rusiei.

Partea ucraineană susține că în zona combinatului siderurgic se află și mulți civili, însă rușii neagă acest lucru. „Teritoriul uzinei este strâns blocat din exterior, iar militanții care s-au stabilit acolo nu au altă opțiune decât să se predea și să fie prizonieri. Astfel, viețile multor soldați eroici ai armatei ruse vor fi salvate, iar se va dovedi inutilă legenda conform căreia „mii de civili se ascund în catacombele din Azovstal”, fabricată în spiritul tacticii monstruoase de a folosi populația civilă drept „scut uman”, tipice pentru banderoviști.

ADVERTISEMENT

Rusia confirmă încă o dată prin faptă principiul proclamat încă din primele zile ale operațiunii militare speciale din Ucraina – prevenirea sau cel puțin minimizarea numărului victimelor în rândul civililor și a distrugerii infrastructurii civile”, se spune într-un comunicat dat publicității de către .

Deși reprezentanța diplomatică rusă în România caracterizează ostilitățile drept „cea mai politicoasă operațiune militară specială”, ordinul dat de Putin privind anularea asaltului are la bază alte considerente. Uriașa uzină Azovstal este amplasată deasupra unui complex de tuneluri în care ucrainenii se pot ascunde și pot provoca pierderi imense atacatorilor.

ADVERTISEMENT

De ce continuă lupta ucrainenii asediați la Mariupol

Chiar dacă instalațiile industriale din zonă au fost intens bombardate, ruinele i-ar avantaja tot pe apărători, care pot ataca de la adăpost și de la scurtă distanță blindatele inamice compensând astfel lipsa de armament greu. Lucrul a fost demonstrat încă din al doilea război mondial când luptele de stradă din Sevastopol, Stalingrad sau Berlin s-au soldat cu pierderi grele din partea atacatorilor, indiferent dacă au fost germani sau sovietici.

Potrivit unei analize făcute de Institute for the Study of War ( ), miercuri au continuat bombardamentele aeriene asupra uzinei, însă rămâne neclar dacă trupele rusești au reușit să ocupe măcar câteva clădiri din uriașul complex. În schimb, autoritățile republicii separatiste pro-ruse Donețk au anunțat că pe 9 mai va avea loc o paradă pe străzile orașului pentru a celebra victoria împotriva Germaniei hitleriste în 1945.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, apărătorii de la Mariupol se află într-o situație disperată întrucât blocada anunțată de Putin înseamnă înfometare, mai ales că Ucraina nu pare să dispună de resursele necesare pentru o contraofensivă în zonă care să-i scoată din încercuire pe soldații blocați la Azovstal.

ADVERTISEMENT

Singurul lucru pe care-l pot face este să recurgă la incursiuni sporadice asupra pozițiilor rusești, urmate apoi de punerea la adăpost prin retragerea în clădirile și tunelurile din combinat. Rămâne neclar în ce măsură ucrainenii de la Mariupol mai dispun de muniția necesară unor asemenea operațiuni sau de efectivele capabile de luptă. Potrivit autoritățile ucrainene, la Azovstal sunt și răniți, iar fără îngrijiri medicale, șansele lor de supraviețuire sunt mici. Mai mult, răniții pun o presiune suplimentară privind o eventuală capitulare, chiar dacă până acum ucrainenii din Mariupol au respins toate ultimatumurile rusești pe această temă.

Pe de altă parte, prelungirea rezistenței nu este un act fără sens. Potrivit unui oficial american de la Pentagon, citat de , rușii au la Mariupol cel puțin 8.000 de soldați, iar în cazul unei capitulări a ucrainenilor, aceștia ar putea fi transferați, măcar în parte, în alte zone ale frontului din Donbas. Câtă vreme Azovstal rezistă, soldații ruși din oraș sunt în incapacitate de a contribui la ofensiva declanșată în Donbas de la începutul săptămânii.

Rușii pot să acopere crimele de război comise în oraș

Aceeași publicație menționează și alte beneficii pe care victoria declarată de Putin le aduce Rusiei. În afară de Herson, Mariupol este singurul oraș mare pe care armata rusă a reușit să-l ocupe în șapte săptămâni de război, chiar dacă printr-o victorie costisitoare. „Mariupol ar fi trebuit să cadă din prima săptămână. Au avut toate avantajele, dat totuși suntem în situația de astăzi”, a comentat generalul-locotenent Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane în Europa.

Totuși ocuparea orașului și a portului de lângă Mariupol reprezintă realizarea unui obiectiv pe care Rusia l-a avut încă de la declanșarea războiului, anume crearea unei legături terestre de-a lungul Mării Azov între Crimeea și republicile separatiste Donețk și Lugansk.

Ocuparea integrală a orașului mai are un avantaj pentru Putin: va putea acoperi urmele crimelor de război comise la Mariupol. Potrivit părții ucrainene, circa 20.000 de civili și-au pierdut viața în luptele de pe străzile orașului. Până și primarul instalat de către ruși, Konstantin Ivașcenko, a avansat un număr de 5.000 de civili uciși. Chiar dacă victimele în rândul populației civile sunt inevitabile în cursul luptelor din mediul urban, atrocitățile comise la Bucea și în alte localități din Ucraina au generat suspiciuni că și la Mariupol s-ar fi ajuns la execuții sumare ale unor civili.

Încercarea de a acoperi crimele comise ar explica și deportarea unor locuitori ai orașului în zone din Rusia. Potrivit primarului ucrainean al Mariupolului, Vadim Boicenko, 40.000 de localnici ar fi fost deportați până acum.