Tragedia de pe Jepii Mici putea fi evitată. Ursul ucigaș era luat în evidență, însă autoritățile nu au intervenit

Berceanu susține că autoritățile știau de existența acelui urs în zonă, însă nu au făcut nimic pentru a interveni. Mai mult, explică Berceanu, legea permite eliminarea urșilor-problemă, însă primarii localităților fie sunt indiferenți fie nu cunosc legea. Din păcate pentru Diana Maria, indiferența autorităților a fost sinonimă cu moartea.

Ursul ucigaș era luat în evidență, însă autoritățile nu au intervenit

Într-un mesaj foarte lung pe Facebook, Octavian Berceanu a prezentat motivele pentru care ”tragedia cu ursul putea fi evitată ușor”. ”Ca să înțelegeți, ursii fac câteva zeci de km în fiecare zi. Distanța între Bușteni și Sinaia este, pentru un urs care-și caută mâncarea, distanța între Piața Romană și Unirii.

Principala sursă de hrană din gunoaie este în Sinaia, iar urșii străbat traseele pentru hrană ușor de procurat intersectându-se cu traseele turistice dintre cele două localități”, a încercat să sintetizeze situația Berceanu. Problema e că autoritățile nu fac nimic să protejeze viața turiștilor, astfel că acest caz al Dianei Maria nu este singurul în care oamenii au dat nas în nas cu animalele.

Și mai grav, autoritățile știau că acel urs-problemă mișună prin tufișuri în Jepii Mici, însă nu au luat nicio măsură. ”Aparitia ursului pe traseul montan nu a fost accidentala. Ursul a fost semnalat si de alti turiști. In acest caz primariile, prin primarul din Busteni sau Sinaia pentru celelalte cazuri de aparitie a ursilor la tomberoane sau in proximitatea locatiilor turistice, puteau actiona in baza OUG 81/2021, rapid”, explică expertul.

prin împușcare, însă nu s-au obosit să facă nimic. Acum au pe conștiință viața unei tinere. ”Primăria și serviciul de urgențe 112 trebuia să anunțe imediat Asociația Cinegetică Sinaia, cu sediul în București, privind apariția repetată a unui urs pe traseul turistic și să limiteze accesul turiștilor pana la rezolvarea problemei”, mai explică specialistul în aceste probleme.

Autoritățile nu au luat nicio măsură pentru a rezolva problema urșilor în Sinaia

Mai mult, autoritățile știu prea bine că urșii mici și ursoaicele mănâncă zilnic din gunoaie în Sinaia și circulă pe traseele turistice pentru a se întoarce în pădure. Așadar, nimeni este sigur după ora 21:00 în zonele respective. Vina pentru această tragedie este colectivă, arată Octavian Berceanu, de la Ministerul Mediului, Ministerul Turismului la Ministerul Afacerilor Interne.

Berceanu oferă și soluții pentru a rezolva problema acestor incidente om-urs. În primul rând trebuie constatat că există două mari zone de risc ridicat, mai exact Valea Prahovei – Brașov și Harghita – Covasna. Acolo ”urșii sunt împinși în afara habitatului tocmai din cauza activităților umane”. În al doilea rând trebuie dezvoltată o aplicație, o hartă interactivă, acolo unde oamenii să semnaleze prezența urșilor.

Cât despre urșii gunoieri, puii orfani sau urși cu comportament ”deviant”, aceștia ar trebui relocați într-un sanctuar. ”Aici (n.r. în Brașov) pe mii de hectare îngrădite și cu o infrastructură moderna am fi putut avea un parc cu trasee protejate care să atragă sute de mii de turiști și să fie sustenabil atât financiar, cât și ecologic”, mai arată specialistul.

În încheiere, fostul șef al Gărzii de Mediu le transmite oamenilor să nu mai dea de mâncare urșilor, insistând asupra faptului că urșii sunt animale timide care preferă să evite contactul cu omul. ”Cu toții recunoaștem că dacă e super greu să nu o rupi la fugă în fața ursului, dar tocmai acest comportament îi stârnește curiozitatea, și nu dorința de a mânca pe cineva. Încearcă asta în fața celui mai mic câine și vezi cum va reacționa. Eu fluier în pădure și strig precum Heidi, prietenii râd, dar prezența mea e simțită de urs și ne evită de fiecare dată”, a completat Octavian Berceanu.