Tragedia prin care a trecut Puiu Călinescu înainte de moarte: ”Am mers și am spart ușa”

Artistul s-a stins la vârsta de 77 de ani, după ce primele semne că nu se simte apăruseră în martie 1997. Regretatul actor începuse să nu mai vadă și chiar să i se facă rău când urca pe scenă, motiv pentru care s-a internat.

Moartea lui Puiu Călinescu. În ce condiţii s-a produs decesul actorului

Puiu Călinescu a jucat alături de vedete de renume, printre care se numără: Toma Caragiu, Jean Constantin și Dem Radulescu. Anul acesta se vor împlini 25 de ani de când a plecat la Ceruri, într-un mod neașteptat.

ADVERTISEMENT

Regretatul actor s-a internat la Spitalul Militar, după ce ar fi suferit un preinfarct, dar apoi a continuat să joace. În data de 1 mai 1997 a mers cu familia la Sinaia, unde i s-a făcut din nou rău și a decis să facă o ecografie care nu i-a adus deloc vești bune.

A doua zi era internat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, pe secția de reanimare. Cu o zi înainte de a muri, pe 15 mai 1997, Puiu Călinescu dădea semne că se simte mai bine. Următoarea zi fiica sa, Carmen, îl găsea glumind cu asistentele din salon.

ADVERTISEMENT

Marele actor a apucat să-și vadă copilul în dimineața ultimei zile petrecute pe pământ. Fiica sa, care era profesoară, își amintește că-i ceruse să-i aducă la spital compot și supă, dar când a intrat în salon patul era ocupat de un alt pacient.

Puiu Călinescu a murit în după amiaza zilei de 16 mai 1997, în urma unui stop cardiorespirator. Nu a apucat să le spună celor apropiați ultimele dorințe, însă a plecat dintre noi așa cum ne-a obișnuit întreaga carieră, glumind.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Puiu Călinescu a murit într-un mod cumplit

Regretatul actor a avut o viață plină de drame, dar niciodată nu și-a pierdut speranța și zîmbetul larg. Puiu Călinescu a suferit o pierdere uriașă cu doi ani înainte să moară, una dintre fiicele sale fiind găsită decedată.

Carmen, fiica cea mică a artistului, a povestit în urmă cu ceva vreme că sora sa mai mare cu 11 ani, Silvia, a fost găsită moartă în propria locuință. Femeia era divorțată și avea un băiat, Bogdan, care la momentul respectiv era plecat la mare.

ADVERTISEMENT

Fata cea mare a lui Puiu Călinescu a avut parte de o moarte fulgerătoare, la numai 50 de ani, în anul 1995, fiind găsită moartă în hol. Făcuse comoție cerebrală. , soția și fiica cea mică erau în vacanță la Predeal.

ADVERTISEMENT

Când s-au întors la București au sunat-o pe Silvia, dar nu a răspuns. Ulterior, au mers la apartament și au spart ușa. Colombo din Brigada Diverse a trecut atunci prin cea mai grea încercare peste care trebuie să treacă un părinte.

„Eu, cu mama şi cu tata, eram în vacanţă, la Predeal. Când ne-am întors în Bucureşti, am sunat-o pe Silvia, dar nu răspundea. Am mers şi am spart uşa. Ea era moartă în hol. Făcuse comoţie cerebrală”, a declarat Carmen Călinescu, în urmă cu ceva vreme.

Viaţa lui Puiu Călinescu, un lung şir de drame

Puiu Călinescu a trecut de-a lungul anilor printr-un șir lung de drame. Încă de mic, actorul pe numele său complet Alexandru Călinescu, a avut o viață grea și o copilărie tristă, fiind crescut de mătuși după moartea părinților.

Mama actorului a murit când acesta avea numai 5 ani, după ce a răcit la un bal. Tatăl regretatului artist a fost actorul Jean Tomescu, din Craiova. Puiu Călinescu a fost nevoit să muncească de mic, mai ales că nu i-a plăcut cartea.

S-a căsătorit cu Zoe, fată de pension, pe care a cunoscut-o în anul 1944. Viitoarea soție a actorului venea la film împreună cu o prietenă când l-a observat pe actor. Din păcate, părinții celei de care se îndrăgostise nu au fost prea încântați de tânărul artist.

Bombardamentul i-a făcut pe socrii lui Puiu Călinescu să piardă tot, regretatul actor putând să ajute din punct de vedere financiar. A fost un om care nu a renunțat și care voia ca toată lumea din jurul său să fie fericită.