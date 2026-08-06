Tragedia trăită de celebrul comentator sportiv: „Tata a parcat în fața blocului și a murit”

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În urmă cu mai puțin de o săptămână, o nouă tragedie a lovit fotbalul românesc. Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a lui Dinamo, și-a pierdut viața după ce microbuzul care transporta staff-ul și jucătorii a lovit un copac. Celebrul comentator Bogdan Cosmescu este de părere că acest incident teribil putea fi evitat și a adus din nou în discuție vârsta extrem de înaintată a șoferului.

Tragedia care a îndoliat Dinamo provoacă reacții dure

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 31 iulie, la Câmpulung Muscel, în timp ce echipa secundă a lui Dinamo se deplasa spre antrenament. În microbuz se aflau jucători și membri ai staff-ului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. În urma impactului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

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angajat al firmei care asigura transportul echipei. Imediat după accident au apărut informații potrivit cărora bărbatul ar fi suferit un infarct în timpul deplasării. Totuși, concluziile preliminare ale anchetei indică drept cauză probabilă neadaptarea vitezei într-o curbă. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

, maseurul echipei Dinamo 2. Acesta avea 58 de ani și făcea parte de mai mulți ani din staff-ul clubului, activând inclusiv la prima echipă până în 2024. Covaciu a rămas încarcerat după impact și, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, nu a mai putut fi salvat.

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Bogdan Cosmescu trage un semnal de alarmă după tragedia de la Câmpulung

Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, este de părere că nu este normal ca un octogenar să aibă responsabilitatea de a transporta cu microbuzul o echipă de fotbal. Acesta a vorbit și despre dispariția tatălui său, care, la o vârstă apropiată, s-a stins din viață chiar în timp ce își parca autoturismul.

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„După părerea mea, la 83 de ani nu mai ai voie să conduci. Tata, Dumnezeu să-l ierte, avea 76 de ani, a parcat în fața blocului și a murit. Asta nu mai e o vârstă la care să mai conduci. Oamenii ăștia nu au văzut că are 83 de ani? Că nu arăta ca de 50”, a declarat Bogdan Cosmescu, în direct la Prima Sport.