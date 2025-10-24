Tragedia care le-a lovit pe U Cluj și Dinamo. A murit după un accident cumplit în Italia

ADVERTISEMENT

Mulți români sunt plecați de acasă în speranța de a-și face un viitor mai bun, însă există situații tragice, din păcate, în care unii nu se mai întorc niciodată.

Tragedie pe șoselele din Italia. Un ultras român, fan U Cluj și Dinamo, a decedat

Sergiu Briciu, un tânăr român de 32 de ani, aflat în Italia, a fost implicat într-un grav accident rutier, din care a rezultat decesul său. Joi după-amiază, 23 octombrie, pe autostrada A22 Brennero, în dreptul localității Borghetto, o fracțiune a comunei Avio, la granița dintre provinciile Trento și Verona, acesta a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un tir, iar impactul a produs moartea sa pe loc.

Presa din Italia scrie că accidentul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului umed. Tirul a încetinit, pentru că era aglomerat pe porțiunea respectivă de autostradă, însă Sergiu nu a putut să pună frână în timp util, iar impactul frontal a dus la cele mai teribile vești. Odată aflată vestea, atât suporterii lui U Cluj, cât și cei ai lui Dinamo, și-au exprimat regretele pe rețelele sociale.

Mesaje de regret după moartea lui Sergiu Briciu. Dinamoviștii și clujenii, șocați

„Nu-mi vine să cred, un băiat tânăr, foarte respectuos, care iubea Dinamo și U Cluj la intensitate maximă”, a scris un fan, iar un altul a continuat: „Dumnezeu îi ia alături de el pe cei mai buni dintre noi. Odihnește-te în pace, Sergiu. Nu te vom uita niciodată”.

De altfel, ambele galerii au pierdut oameni importanți în ultimii ani. Universitatea Cluj a rămas fără Radu Țenter, care de asemenea în urma unui accident rutier. s-au despărțit de Chiorel, membru al grupului ‘Ca la noi la nimeni’, asta după ce un alt om din Peluza Sud, Adrian Stan, membru ‘Supras’, a plecat și el dintre noi în startul acestui an.