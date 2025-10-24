Tragedia care le-a lovit pe U Cluj și Dinamo. A murit după un accident cumplit în Italia

Mulți români sunt plecați de acasă în speranța de a-și face un viitor mai bun, însă există situații tragice, din păcate, în care unii nu se mai întorc niciodată.
Sergiu Briciu, un tânăr român de 32 de ani, aflat în Italia, a fost implicat într-un grav accident rutier, din care a rezultat decesul său. Joi după-amiază, 23 octombrie, pe autostrada A22 Brennero, în dreptul localității Borghetto, o fracțiune a comunei Avio, la granița dintre provinciile Trento și Verona, acesta a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un tir, iar impactul a produs moartea sa pe loc.
Presa din Italia scrie că accidentul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului umed. Tirul a încetinit, pentru că era aglomerat pe porțiunea respectivă de autostradă, însă Sergiu nu a putut să pună frână în timp util, iar impactul frontal a dus la cele mai teribile vești. Odată aflată vestea, atât suporterii lui U Cluj, cât și cei ai lui Dinamo, și-au exprimat regretele pe rețelele sociale.
„Nu-mi vine să cred, un băiat tânăr, foarte respectuos, care iubea Dinamo și U Cluj la intensitate maximă”, a scris un fan, iar un altul a continuat: „Dumnezeu îi ia alături de el pe cei mai buni dintre noi. Odihnește-te în pace, Sergiu. Nu te vom uita niciodată”.
De altfel, ambele galerii au pierdut oameni importanți în ultimii ani. Universitatea Cluj a rămas fără Radu Țenter, care de asemenea a decedat în urma unui accident rutier. Dinamoviștii s-au despărțit de Chiorel, membru al grupului ‘Ca la noi la nimeni’, asta după ce un alt om din Peluza Sud, Adrian Stan, membru ‘Supras’, a plecat și el dintre noi în startul acestui an.