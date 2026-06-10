Tragedie cumplită în fotbalul mondial! Fostul internațional a decedat la doar 27 de ani după ce a avut picioarele amputate din cauza unei boli groaznice

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Ben Aziz Zagre, fundaș cu o selecție la naționala statului Burkina Faso, a decedat pe 7 iunie la vârsta de doar 27 de ani după ce s-a luptat timp de un an de zile cu un cancer osos. Ambele picioare ale fostului fotbalist au fost amputate în acest an din cauza bolii, însă, din nefericire, acesta nu a putut fi salvat. Impresarul său a reacționat după tragicul eveniment.

Fostul internațional a decedat la 27 de ani din cauza unui cancer osos. A avut ambele picioare amputate

Ben Aziz Zagre a fost diagnosticat cu un cancer osos la genunchi în iunie 2025 după o operație la picior, la scurt timp după despărțirea de formația rusă Shinnik Yaroslavl. Fotbalistul s-a confruntat timp de un an cu teribila boală, iar în 2026 a avut ambele picioare amputate într-o încercare disperată de a-l salva, însă, din nefericire, africanul a decedat pe 7 iunie la vârsta de 27 de ani.

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„Îmi pare incredibil de rău pentru Ben. Zâmbea mereu. Dacă întrebi pe oricine de la Shinnik, îți va spune că a fost întotdeauna o persoană bună. În primul rând, a fost un fotbalist bun și ar fi avut succes, cu siguranță ar fi jucat în prima ligă din Rusia. Dar, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Doctorii au spus că totul este în regulă, dar apoi a mers la Centrul Malysheva, iar de acolo ne-au trimis la centrul de oase. Doctorul de acolo ne-a spus imediat că Zagre are cancer. După aceea, l-am dus în Germania și Portugalia, unde a făcut chimioterapie – i-a prelungit viața cu un an. I-au fost amputate picioarele, dar nu l-a ajutat”, a afirmat impresarul său, Dmitry Selyuk pentru publicația rusă Match TV, conform .

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Ben Aziz Zagre a fost coleg cu un român

Zagre și-a început cariera în țara natală, la AJEB, iar în 2017 a făcut pasul spre fotbalul european, după ce a semnat cu Esbjerg. A evoluat în 5 meciuri pentru gruparea daneză, unde a fost coechipier cu , fotbalist care evoluează momentan pentru .

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Zagre a revenit apoi în Burkina Faso și a jucat pentru KOZAF. În 2019, fundașul a semnat cu formația portugheză Vitoria Guimaraes, unde a evoluat timp de doi ani la echipa secundă, înainte de a pleca la o altă grupare din Portugalia, AD Fafe. După experiențe la Vita Club, în R.D. Congo, și Kaisar, în Kazahstan, fundașul a semnat în 2024 cu Shinnik Yaroslavl. A avut prestații pozitive în Rusia, însă a fost nevoit să se retragă în vara anului trecut după ce a primit diagnosticul teribil. Zagre are o selecție la naționala din Burkina Faso, evoluând în 2016 într-un meci amical cu Egipt.