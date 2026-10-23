Tragedie cumplită în Franța! Un luptător de MMA a fost ucis într-un atac terorist rasist

CE TREBUIE SĂ ȘTII Atacator de 39 de ani, focurile de armă au fost trase în rafală din mers

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O zi de vineri extrem de sângeroasă a zguduit sportul francez și comunitățile din departamentul Yvelines. Pengo B., un luptător amator de în vârstă de 26 de ani, a fost ucis cu sânge rece în urma unui atac armat care .

Atacator de 39 de ani, focurile de armă au fost trase în rafală din mers

Atacul, catalogat de Palatul Elysee drept un și descris de primarul din Trappes drept o acțiune probabil islamofobă, s-a soldat cu un deces și cinci răniți, dintre care trei persoane, inclusiv o fetiță de doar 12 ani care se află în stare de urgență absolută.

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Tragedia s-a petrecut vineri dimineață, în jurul orei 10:00. Suspectul, identificat ca fiind Kevin T. (39 de ani), a deschis focul cu o armă automată direct din interiorul autoturismului său, vizând persoane de origine străină. Atacatorul a început seria de împușcături în mai multe cartiere din Trappes, prima victimă lovită fiind chiar Pengo B., împușcat mortal în apropierea pieței Louis Pergaud. Agresorul și-a continuat apoi cursa nebună spre La Verrière, fiind ulterior interceptat și reținut de forțele de ordine la un spațiu comercial din Coignières, în timp ce Parchetul Național Antitero monitorizează îndeaproape ancheta.

Aflat în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, sportivul originar din Poissy nu a mai avut nicio șansă. Pengo B. activa în cuscă la categoriile welter (-77 kg) și mijlocie (-84 kg), având un palmares la amatori de trei victorii și patru înfrângeri. El se pregătise în trecut la celebra sală Atch Academy din Aubervilliers, unde se antrenează și starul Salahdine Parnasse.

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Mesaj tulburător din partea clubului: „Nimic nu justifică smulgerea unei vieți în acest mod”

Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet peste foștii colegi și antrenori de la Atch Academy, care s-au arătat dărâmați de această pierdere absurdă. „Toată lumea este în șoc, îl cunoșteam foarte bine. A fost în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Este extrem de greu pentru noi toți”, au reacționat reprezentanții staffului tehnic, înainte ca clubul să publice pe rețelele de socializare.

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„Pengo făcea parte din familia noastră. Atât pe saltea, cât și în afara ei, era un exemplu pentru ceilalți: prezent, respectuos și mereu gata să-i împingă pe cei din jur spre performanță. Zâmbetul, energia și generozitatea lui vor rămâne gravate în inimile noastre. Astăzi, cuvintele sunt de prisos. Nimic nu justifică ca o viață să fie smulsă în acest mod”, au transmis oficialii academiei de MMA.