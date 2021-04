Tragedie cumplită în județul Brașov. Fata unui preot e decedat într-un accident. ”Era un copil extraordinar”

Tragedie cumplită în județul Brașov unde fata unui preot e murit într-un accident înfiorător. ”Colegii o iubeau şi eu o iubeam, era elevul meu din prima bancă, un copil foarte bun. Era minunată, ca un fluturaş”, a declarat Gabriela Bălan, învăţătoarea fetiţei.

Elevă în clasa a doua, fiica preotului din Ohaba s-a stins din viaţă chiar în braţele tatălui ei, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viaţa.

Accidentul s-a petrecut luni, 26 aprilie. Fetița se juca pe stradă, iar la un moment dat, în timp ce se plimba cu bicicleta, a intrat într-un utilaj agricol şi s-a rănit grav.

Fata unui preot din județul Brașov e decedat într-un accident cumplit. ”Toată familia este distrusă”

Asistenţii de la Ambulanţă au resuscitat-o însă fără rezultat. Elisabeta, fiica preotului din satul Ohaba, judeţul Braşov, a murit într-un cumplit accident produs în urmă cu câteva zile, chiar în braţele tatălui ei.

“A ieşit la joacă cu alţi frăţiori de-al ei şi cu un copil din vecini şi se plimbau cu bicicletele. Ea nu a mai putut opri bicicleta şi a intrat într-un utilaj agricol, care i-a produs o hemoragie internă.

Familia a sunat la 112, iar părintele a luat-o în maşină şi s-a întâlnit cu ambulanţa pe drum. Cunosc foarte bine această familie pentru că am avut-o elevă şi pe fata cea mare, Parascheva. Am avut bucuria să o am elevă şi pe Elisabeta.

Era un copil extraordinar, plin de viaţă, care ştia să-şi antreneze tot timpul colegii la joacă, ştia să socializeze atât de bine cu ei şi când lipsea de la şcoală toată clasa întreba de ea. Între copii mai sunt mici conflicte, dar vis-a-vis de Elisabeta, nimeni, niciodată nu a avut ceva de reproşat.

Colegii o iubeau şi eu o iubeam, era elevul meu din prima bancă, un copil foarte bun. Era minunată, ca un fluturaş, tot timpul îi spuneam că e ca un fluturaş pentru că venea îmbrăcată în rochiţă şi zburda în curtea şcolii.

Era ca un înger, nu ne-am gândit niciodată că va fi un înger atât de iubit, încât să fie chemată atât de devreme. E tragic, toţi fraţi întreabă de Eta, când vine Eta, iar părinţii încearcă să le explice că s-a dus la cer, iar ei să-şi ridice ochişorii spre cer ca să o vadă. Fraţii cei mari realizează ce s-a întâmplat şi sunt distruşi. Toată familia este distrusă. Asistenţii de la Ambulanţă au resuscitat-o însă fără rezultat, Elisabeta a decedat. Părintele spuse că şi-a dat duhul în braţele sale’”, a declarat Gabriela Bălan, învăţătoarea fetiţei, pentru monitofg.ro.

